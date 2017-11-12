В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель города

Возраст елки составляет около 80 лет. Как сообщил телеканал NBC, мегаполису ее безвозмездно подарил житель Стейт-Колледжа Джейсон Перрин, на участке которого она росла.

Главный символ Рождества по традиции был установлен на площади Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. На специальный постамент дерево водрузили с помощью строительного крана.

Теперь в течение нескольких дней рабочие будут украшать дерево рождественскими гирляндами, состоящими из 50 тыс. разноцветных лампочек. Увенчает ель звезда диаметром 2,9 м и весом 250 кг, составленная из 25 тыс. искусственных кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski.

Гирлянды на елке будут включены 29 ноября, она простоит в полном рождественском убранстве вплоть до 7 января. Затем ее распилят на доски, которые по традиции будут использованы при строительстве домов для малообеспеченных семей благотворительной организацией Habitat for Humanity («Дом для человечества»).