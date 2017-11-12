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03:11 (мск), источник: ТАСС

В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель города

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Главная рождественская ель Нью-Йорка установлена в субботу в центре мегаполиса. Хвойное дерево, высота которого достигает 23 м, а вес составляет около 13 тонн, привезли из населенного пункта Стейт-Колледж в штате Пенсильвания.

Возраст елки составляет около 80 лет. Как сообщил телеканал NBC, мегаполису ее безвозмездно подарил житель Стейт-Колледжа Джейсон Перрин, на участке которого она росла.

Главный символ Рождества по традиции был установлен на площади Рокфеллер-плаза в центре Манхэттена. На специальный постамент дерево водрузили с помощью строительного крана.

Теперь в течение нескольких дней рабочие будут украшать дерево рождественскими гирляндами, состоящими из 50 тыс. разноцветных лампочек. Увенчает ель звезда диаметром 2,9 м и весом 250 кг, составленная из 25 тыс. искусственных кристаллов производства австрийской фирмы Swarovski.

Гирлянды на елке будут включены 29 ноября, она простоит в полном рождественском убранстве вплоть до 7 января. Затем ее распилят на доски, которые по традиции будут использованы при строительстве домов для малообеспеченных семей благотворительной организацией Habitat for Humanity («Дом для человечества»).

Традиция устанавливать рождественскую ель на площади Рокфеллер-плаза зародилась в 1933 году. Тогда шестиметровое дерево украсили бумажными гирляндами и ягодами клюквы. Через два года на ели стали включать электрические гирлянды. С 1997 года церемония зажжения огней на главной елке Нью-Йорка транслируется в прямом эфире.

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