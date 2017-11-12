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10:13 (мск), источник: Восток Медиа

Мокрый снег, гололёд и похолодание обрушатся на Приморье

Синоптики рассказали о капризах погоды на предстоящей неделе.

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Источник: РИА "Новости"

Первая половина предстоящей недели будет капризной на погоду — в Приморье ожидается мокрый снег, гололёд и похолодание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптики утверждают, что в первой половине предстоящей рабочей недели погода в Приморье продолжит капризничать. В понедельник ночью на край окажет влияние гребень антициклона. Малооблачная погода поспособствует сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Основной фон температур составит −3… −8 градусов, в горных районах понизится до −13… −18 градусов и лишь на южном побережье будет теплее — от +1 до -4.

Днём 13 ноября давление начнёт падать. С приближением фронтальных разделов очередного циклона, смещающегося с северо-восточных провинций Китая, уплотнится облачность. В отдельных районах начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальные температуры составят −2… +7 градусов.

Во вторник, 14 ноября, осадки (мокрый снег, снег) разной интенсивности распространятся на большую часть Приморского края. Прекратятся они только к середине недели. При выпадении снега возможны гололёдные явления. При облачной погоде суточный ход температуры воздуха будет сглаженным: ночью +2… -7, днём −5… +5.

К середине недели в Приморье вновь похолодает, ночью столбики термометров понизятся до −1… −16, а днём поднимутся до +4… -6.

Во Владивостоке в ночь на понедельник осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит +1… -2. Днём в понедельник, 13 ноября, начнутся небольшие осадки (дождь со снегом), максимальная температура воздуха не поднимется выше +3… +6 градусов. Следующей ночью осадки ещё сохранятся, усилится северо-западный ветер, температурный фон существенно не изменится. В дальнейшем в столице Приморья осадков не ожидается, фон ночных температур составит −1… −3, дневных — от +2 до +5 градусов.

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