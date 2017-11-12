Мокрый снег, гололёд и похолодание обрушатся на Приморье

Источник: РИА "Новости"

Первая половина предстоящей недели будет капризной на погоду — в Приморье ожидается мокрый снег, гололёд и похолодание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптики утверждают, что в первой половине предстоящей рабочей недели погода в Приморье продолжит капризничать. В понедельник ночью на край окажет влияние гребень антициклона. Малооблачная погода поспособствует сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха. Основной фон температур составит −3… −8 градусов, в горных районах понизится до −13… −18 градусов и лишь на южном побережье будет теплее — от +1 до -4.

Днём 13 ноября давление начнёт падать. С приближением фронтальных разделов очередного циклона, смещающегося с северо-восточных провинций Китая, уплотнится облачность. В отдельных районах начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Максимальные температуры составят −2… +7 градусов.

Во вторник, 14 ноября, осадки (мокрый снег, снег) разной интенсивности распространятся на большую часть Приморского края. Прекратятся они только к середине недели. При выпадении снега возможны гололёдные явления. При облачной погоде суточный ход температуры воздуха будет сглаженным: ночью +2… -7, днём −5… +5.

К середине недели в Приморье вновь похолодает, ночью столбики термометров понизятся до −1… −16, а днём поднимутся до +4… -6.