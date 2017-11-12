Группа Spice Girls воссоединится в 2018 году, пишут СМИ

Источник: AP 2017

По данным издания, идея воссоединения некогда суперпопулярной группы принадлежит Мэл Си, которая с прошлого лета уговаривала остальных участниц вернуться. Отмечается, что свое согласие также дала Виктория Бекхэм, ранее выступавшая против этого.

Участницы группы уже предпринимали попытки воссоединения, однако не слишком успешные, во-многом, из-за занятости исполнительниц другими делами.

Spice Girls — женская поп-группа, основанная в Лондоне в 1994 году. Особую популярность коллективу принесла песня Wannabe, выпущенная в 1996 году. В 2000 году коллектив заявил о своем распаде.