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06:09 (мск), источник: РИА Новости

Группа Spice Girls воссоединится в 2018 году, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Группа Spice Girls соберется полным составом в 2018 году, чтобы записать новый альбом и принять участие в ряде специальных проектов на телевидении, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

Источник: AP 2017

По данным издания, идея воссоединения некогда суперпопулярной группы принадлежит Мэл Си, которая с прошлого лета уговаривала остальных участниц вернуться. Отмечается, что свое согласие также дала Виктория Бекхэм, ранее выступавшая против этого.

Участницы группы уже предпринимали попытки воссоединения, однако не слишком успешные, во-многом, из-за занятости исполнительниц другими делами.

Spice Girls — женская поп-группа, основанная в Лондоне в 1994 году. Особую популярность коллективу принесла песня Wannabe, выпущенная в 1996 году. В 2000 году коллектив заявил о своем распаде.

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