Погода без осадков ждет казахстанцев в воскресенье

Источник: Sputniknews.kz

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, ветер 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью и утром Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

Под влиянием антициклона на большей части территории республики ожидается погода без осадков, лишь на западе, востоке Казахстана местами пройдут осадки. Местами ожидаются усиление ветра, туман, гололед.