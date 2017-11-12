Сооснователь Facebook признал, что соцсети вредят мозгам

Источник: Noi.md

«Это означало, что нам нужно было дать пользователю что-то вроде небольшого заряда дофамина от лайков, комментариев к фотографиям. Вы потребляете все больше и больше контента, получаете больше лайков и отликов — это как замкнутый круг», — сказал Паркер в интервью порталу Axios.

По его словам, разработчикам удалось найти «уязвимость в психологии человека».

«Это буквально меняет отношение человека к обществу, к другим людям. Может быть, даже причудливым образом влияет на продуктивность. Одному богу известно, что они (социальные сети. — Прим. ред.) делают с мозгами наших детей», — добавил Паркер.

Соцсеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.