Сооснователь Facebook признал, что соцсети вредят мозгам
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Сооснователь и
«Это означало, что нам нужно было дать пользователю
По его словам, разработчикам удалось найти «уязвимость в психологии человека».
«Это буквально меняет отношение человека к обществу, к другим людям. Может быть, даже причудливым образом влияет на продуктивность. Одному богу известно, что они (социальные сети. — Прим. ред.) делают с мозгами наших детей», — добавил Паркер.
Соцсеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.
Основатель Napster Шон Паркер стал первым президентом компании, но покинул ее в 2005 году. Сейчас компанией руководит Цукерберг, который совмещает должности исполнительного директора и председателя совета директоров.