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07:08 (мск), источник: Noi.md

Сооснователь Facebook признал, что соцсети вредят мозгам

Сооснователь и экс-президент компании Facebook Шон Паркер заявил, что соцсеть создавалась для того, чтобы забрать у человека как можно больше его внимания и свободного времени.

Источник: Noi.md

«Это означало, что нам нужно было дать пользователю что-то вроде небольшого заряда дофамина от лайков, комментариев к фотографиям. Вы потребляете все больше и больше контента, получаете больше лайков и отликов — это как замкнутый круг», — сказал Паркер в интервью порталу Axios.

По его словам, разработчикам удалось найти «уязвимость в психологии человека».

«Это буквально меняет отношение человека к обществу, к другим людям. Может быть, даже причудливым образом влияет на продуктивность. Одному богу известно, что они (социальные сети. — Прим. ред.) делают с мозгами наших детей», — добавил Паркер.

Соцсеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом, Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

Основатель Napster Шон Паркер стал первым президентом компании, но покинул ее в 2005 году. Сейчас компанией руководит Цукерберг, который совмещает должности исполнительного директора и председателя совета директоров.

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