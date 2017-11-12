В Китае издано руководство по вождению для женщин

Источник: Noi.md

«Хотя длинные распущенные волосы прекрасны, это не позволяет женщинам увидеть другие машины, приближающиеся сбоку», — говорится в этом руководстве, текст которого был опубликован на информационном сайте Sixthtone.

«В чрезвычайных ситуациях, когда водитель должен повернуться, длинные волосы не только блокируют зрение, но также могут обернуться вокруг сидений или рулевого колеса», — отмечается в тексте, который будет доступен всем семьям в Шанхае до конца месяца, пишет Agerpres.

В руководстве также содержится предупреждение об опасности ношения каблуков высотой более 4 сантиметров, использовании слишком сильных одорантов для автомобиля или подвешивания декоративных безделушек к зеркалу. Авторы утверждают, что освежитель воздуха «может взорваться», а высокие каблуки — повлиять на ускорение и торможение.