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07:12 (мск), источник: Noi.md

В Китае издано руководство по вождению для женщин

Мэрия Шанхая разработала руководство по вождению специально для женщин, которое включает в себя такие рекомендации, как собранные волосы или нейтрализация автомобильных освежителей воздуха, отмечает EFE.

Источник: Noi.md

«Хотя длинные распущенные волосы прекрасны, это не позволяет женщинам увидеть другие машины, приближающиеся сбоку», — говорится в этом руководстве, текст которого был опубликован на информационном сайте Sixthtone.

«В чрезвычайных ситуациях, когда водитель должен повернуться, длинные волосы не только блокируют зрение, но также могут обернуться вокруг сидений или рулевого колеса», — отмечается в тексте, который будет доступен всем семьям в Шанхае до конца месяца, пишет Agerpres.

В руководстве также содержится предупреждение об опасности ношения каблуков высотой более 4 сантиметров, использовании слишком сильных одорантов для автомобиля или подвешивания декоративных безделушек к зеркалу. Авторы утверждают, что освежитель воздуха «может взорваться», а высокие каблуки — повлиять на ускорение и торможение.

Руководство содержит также разделы для пожилых водителей и пассажиров-детей, но нет раздела, специально посвященного водителям-мужчинам, хотя, согласно официальной статистике, женщины в Китае реже становятся участниками аварий, чем мужчины. Так, согласно полиции Ханчжоу, дорожно-транспортные происшествия с участием женщин составляют в этом городе 10 процентов, при том, что доля водителей-женщин — 36 процентов.

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