Названа дата открытия первого в Приморье круглогодичного аквапарка
Большую стройку уже оценил глава региона Андрей Тарасенко.
Большую стройку уже оценил глава региона Андрей Тарасенко.
Первого в Приморском крае круглогодичный аквапарк откроется уже в середине следующего года. Большую стройку накануне проинспектировал глава региона Андрей Тарасенко, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Временно исполняющий обязанности главы края Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Хасанский район посетил
По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, реализация проекта второй очереди потребует около 1,2 миллиардов рублей. Около 900 миллионов составят частные инвестиции. Кроме того, к реализации проекта могут быть привлечены федеральные средства.
«Координационный совет при Федеральном агентстве по туризму рекомендовал включить “Тёплое море” в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма. В этом случае можно претендовать на федеральное финансирование в части развития транспортной и инженерной инфраструктуры проекта», — рассказал Константин Шестаков.
К слову, сдача объектов намечена на 2018 год, а уже 1 июля туристы смогут заехать в новые гостевые дома.
Андрей Тарасенко оценил живописность местности. «Это очень интересный проект. Ежегодно мы принимаем на пляжах сотни тысяч российских и иностранных гостей. Пляжный туризм — перспективное направление для нас», — заявил глава региона.