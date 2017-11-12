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10:07 (мск), источник: Восток Медиа

Названа дата открытия первого в Приморье круглогодичного аквапарка

Большую стройку уже оценил глава региона Андрей Тарасенко.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Первого в Приморском крае круглогодичный аквапарк откроется уже в середине следующего года. Большую стройку накануне проинспектировал глава региона Андрей Тарасенко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Временно исполняющий обязанности главы края Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Хасанский район посетил туристско-рекреационный кластер «Тёплое море» в посёлке Славянка. К 2018 году здесь появится первый в регионе круглогодичный аквапарк. Там же появится около 60 двухэтажных гостевых домов, бизнес-центр с конференц-залом на 400 человек и крытая парковка.

По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, реализация проекта второй очереди потребует около 1,2 миллиардов рублей. Около 900 миллионов составят частные инвестиции. Кроме того, к реализации проекта могут быть привлечены федеральные средства.

«Координационный совет при Федеральном агентстве по туризму рекомендовал включить “Тёплое море” в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма. В этом случае можно претендовать на федеральное финансирование в части развития транспортной и инженерной инфраструктуры проекта», — рассказал Константин Шестаков.

К слову, сдача объектов намечена на 2018 год, а уже 1 июля туристы смогут заехать в новые гостевые дома.

Андрей Тарасенко оценил живописность местности. «Это очень интересный проект. Ежегодно мы принимаем на пляжах сотни тысяч российских и иностранных гостей. Пляжный туризм — перспективное направление для нас», — заявил глава региона.

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