Татарстан стал лидером Национальной премии Russian Event Awards-2017

Напомним, в этом году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было выдвинуты 639 проектов из 65 регионов страны, в финал вышли 197 проектов из 48 регионов страны. Региональные конкурсы проходили для Приволжского и Уральского федеральных округов в Казани (30 сентября — 1 октября), для Сибирского и Дальневосточного — в Иркутске (6 — 7 октября), для Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного округов — во Владимире (12 — 13 октября). В результате промежуточных отборов в финале, который проходил 28 — 29 октября в Липецке были представлены 143 проекта из 58 регионов.