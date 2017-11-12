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10:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан стал лидером Национальной премии Russian Event Awards-2017

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). По итогам Национальной премии Russian Event Awards-2017 Республика Татарстан набрала 246 баллов, став лидером среди регионов-участников, сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Напомним, в этом году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было выдвинуты 639 проектов из 65 регионов страны, в финал вышли 197 проектов из 48 регионов страны. Региональные конкурсы проходили для Приволжского и Уральского федеральных округов в Казани (30 сентября — 1 октября), для Сибирского и Дальневосточного — в Иркутске (6 — 7 октября), для Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного округов — во Владимире (12 — 13 октября). В результате промежуточных отборов в финале, который проходил 28 — 29 октября в Липецке были представлены 143 проекта из 58 регионов.

При составлении рейтинга регионов-участников учитывались общее количество заявленных проектов от субъекта РФ, результаты региональных этапов (только официальные номинации) и финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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