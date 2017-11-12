Татарстан стал лидером Национальной премии Russian Event Awards-2017
(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). По итогам Национальной премии Russian Event Awards-2017 Республика Татарстан набрала 246 баллов, став лидером среди
(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). По итогам Национальной премии Russian Event Awards-2017 Республика Татарстан набрала 246 баллов, став лидером среди
Напомним, в этом году на соискание Национальной премии Russian Event Awards было выдвинуты 639 проектов из 65 регионов страны, в финал вышли 197 проектов из 48 регионов страны. Региональные конкурсы проходили для Приволжского и Уральского федеральных округов в Казани (30 сентября — 1 октября), для Сибирского и Дальневосточного — в Иркутске (6 — 7 октября), для Центрального,
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