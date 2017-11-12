Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китай улетает от России на американских крыльях
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
51-летняя Джанет Джексон изменилась до неузнаваемости (фото)
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Скончался Михаил Задорнов
07:31 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье появится филиал «Артека»

Также в крае построят ещё один крупный детский лагерь у моря.

В Хасанском районе Приморского края появится филиал международного детского центра «Артек». Глава региона Андрей Тарасенко уже договорился об этом с руководством известнейшего лагеря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Соответствующее заявление временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко сделал во время встречи с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Одной из тем совещания стали перспективы развития в районе детского отдыха.

В частности врио губернатора поручил главе района определить на территории муниципалитета участок земли, где можно было бы разместить дальневосточный филиал международного детского центра «Артек», а также построить детский лагерь краевого значения.

«Для “Артека” нужно около четырёх гектаров. Я договорился с руководством “Артека” о создании здесь филиала. Для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», — акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Сергей Овчинников пообещал, что подберёт подходящие территории для строительства этих объектов. «Обязательно подготовим — сейчас дам команду, поднимем кадастровую карту, посмотрим, где на сегодняшний день в районе есть подходящие пляжные территории, либо земельные участки для того, чтобы реализовать данный проект», — сказал он.

Также Сергей Овчинников попросил нового руководителя края поддержать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Славянки. Данный комплекс включает в себя физкультурный блок и центр творчества вместе с кинотеатром.

«Уже готов проект такого комплекса, сейчас он проходит госэкспертизу, которая завершится к концу этого года», — рассказал Сергей Овчинников.

Андрей Тарасенко отметил, что необходимо дождаться завершения государственной экспертизы проекта, когда будет определена его точная стоимость, после чего можно будет принимать решение о строительстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморский край остаётся лидером ДФО по недоступности ипотеки
«Кусун» станет новым брендом Хабаровского края
Маккейн: Трамп ставит нацбезопасность под угрозу, веря Путину
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ
В Варшаве прошел масштабный марш националистов
Трамп допустил установление дружеских отношений с Ким Чен Ыном
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь