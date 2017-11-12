В Приморье появится филиал «Артека»

В Хасанском районе Приморского края появится филиал международного детского центра «Артек». Глава региона Андрей Тарасенко уже договорился об этом с руководством известнейшего лагеря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Соответствующее заявление временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко сделал во время встречи с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Одной из тем совещания стали перспективы развития в районе детского отдыха.

В частности врио губернатора поручил главе района определить на территории муниципалитета участок земли, где можно было бы разместить дальневосточный филиал международного детского центра «Артек», а также построить детский лагерь краевого значения.

«Для “Артека” нужно около четырёх гектаров. Я договорился с руководством “Артека” о создании здесь филиала. Для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь в своем родном крае отдыхать у моря», — акцентировал внимание Андрей Тарасенко.

Сергей Овчинников пообещал, что подберёт подходящие территории для строительства этих объектов. «Обязательно подготовим — сейчас дам команду, поднимем кадастровую карту, посмотрим, где на сегодняшний день в районе есть подходящие пляжные территории, либо земельные участки для того, чтобы реализовать данный проект», — сказал он.

Также Сергей Овчинников попросил нового руководителя края поддержать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Славянки. Данный комплекс включает в себя физкультурный блок и центр творчества вместе с кинотеатром.

«Уже готов проект такого комплекса, сейчас он проходит госэкспертизу, которая завершится к концу этого года», — рассказал Сергей Овчинников.