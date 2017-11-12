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09:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два самоходных снегоуборочных поезда пополнили парк спецтехники ВСЖД

Их эксплуатация позволит сэкономить на тяговых ресурсах и использовании локомотивных бригад.

Парк спецтехники Восточно-Сибирской железной дороги пополнился двумя новыми самоходными снегоуборочными поездами ПСС-1К. Они предназначены для очистки от снега станционных путей, стрелочных переводов. Производительность новой машины достигает 1,2 тысячи кубометров в час. Эксплуатация поездов позволит железнодорожникам значительно сэкономить на тяговых ресурсах и использовании локомотивных бригад. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе компании.

На Восточно-Сибирской железной дороге для уборки снега подготовлено 68 единиц специальной техники. Это 27 снегоуборочных машин (СМ), 18 плужных снегоочистителей (СДПМ), 13 пневмообдувочных машин (ПОМ-1 М) и восемь самоходных снегоуборочных поездов ПСС-1К, а также роторный снегоочиститель ЭСО-3 и снегоочистительный струг СС-1М.

«Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов зимой», — рассказали в пресс-службе.

На северном участке Восточно-Сибирской железной дороги уже стартовала снегоуборочная кампания. С путей станции вывезено более 10 тысяч кубометров снега, очищено 269 км пути на перегонах.

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