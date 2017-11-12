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08:00 (мск), источник: Nur.kz

Даже если стесняетесь: Дильназ Ахмадиева призвала разговаривать на казахском языке

Казахстанская певица и актриса Дильназ Ахмадиева попросила поддержать флешмоб, призвав всех казахстанцев побольше разговаривать на казахском языке.

Источник: Nur.kz

«Казахстанцы, приглашаю вас поддержать флешмоб #СойлеАйналайын и говорить на казахском языке, даже если с акцентом, даже если вы стесняетесь. Язык требует практики, без нее никак. И прошу с терпением и пониманием отнестись к тем, кто только начинает неуверенные шаги в казахском языке. Давайте друг друга поддерживать! Передаю эстафету #SoileAinalaiyn моим друзьям», — написала певица на своей странице в Instagram.

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Даже если стесняетесь: Дильназ Ахмадиева призвала разговаривать на казахском языке
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