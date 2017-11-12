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08:57 (мск), источник: Sputnik.by

Белоруска переехала в Испанию и стала фанатом, но не футбола — корриды

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Белоруска Катерина Бутвиловская изучала испанский язык в МГЛУ, работала в аэропорту «Минск» и не думала о том, чтобы уехать жить за рубеж. Знание языка влияло лишь на выбор страны для отпуска — об Испании она имела весьма общие представления, а о корриде и того меньше. Но вот уже пять лет она живет в Испании, стала завсегдатаем столичной арены для боя быков и готова сама начать практиковаться.

Источник: Sputnik.by

Катерина сама рассказала Sputnik, как эта «сумасшедшая» идея возникла:

— Коррида — это мое хобби, но оно занимает очень важное место в моей жизни. Я родом из Беларуси и очень люблю свою страну. Поехать в отпуск для меня — это поехать отдохнуть на Родину, хотя мои знакомые и родственники летают в отпуска в противоположном направлении. Вот такая ирония судьбы.

После окончания университета я приехала в Испанию, чтобы получить степень мастера, но главным образом — чтобы быть поближе к одному молодому человеку. Поэтому поначалу страна переезда мне была не особенно важна, просто все сложилось естественным образом.

Курьезы с языком: как превратить креветку в мавра

Первый год в Испании с языком было еще сложно, нужно было «разговориться». Универистет дает хорошую базу и словарный запас, однако настроить свой слуховой аппарат на беглую речь и научиться громко и четко выговаривать гласные (это важно для понимания смысла слов) — все это потребовало тренировки.

Нельзя, например, путать mAriscos и mOriscos, cAjones и cOjones. Как и у любого иммигранта, у меня есть небольшой набор курьезов на этот счет. Скажем, заходишь ты в супермаркет со знакомым, видишь морепродукты («марискос») в огромном количестве и восхищенно кричишь: «Смотри! Морискос!». И тут же в твою сторону с непониманием на лицах оборачиваются уроженцы Марокко («морискос»), мирно стоящие у прилавка… После таких историй понимаешь, что тебе все еще нужно тщательно поработать над произношением.

В Мадриде я живу уже пять лет. Первые три года притирки к новой стране и людям проходили непросто, в основном они ушли на поиск работы и себя в разных сферах. Признаюсь, часто задумывалась, а не вернуться ли в Минск. Неожиданно обнаружила в себе патриотизм. Недавно даже пошла на уроки белорусского языка, организованные соотечественниками. Время от времени с удовольствием хожу на встречи с диаспорой. Благо есть люди, заинтересованные в поддержании связей с Родиной, приобщающие к нашей культуре и языку своих детей, родившихся здесь, есть и испанцы (!) изучающие мову.

Как перестать бояться и пойти на корриду

Пожалуй, моя любовь к новой стране началась с похода в таблао фламенко. Потом я водила туда всех своих закомых и гостей, они оставались в восторге!

А потом я посмотрела телефильм Владимира Познера «В поисках Дон Кихота». Серия о корриде вдруг напомнила мне, что я ни разу не была на Вентас — главной арене Испании. С кем же пойти? Не так-то легко найти компанию среди испанской молодежи. И тут мне попалась статья о Клубе любителей корриды из России. Люди рассказывали истории своего увлечения. Так что на ближайший бой быков на праздник Сан Исидро мы пошли вместе. Мне очень повезло попасть в гущу праздника с человеком, который умеет рассказать, что собою представляет коррида.

Мы познакомились со многими людьми, имеющими прямое отношение к организации и проведению корриды, нам показали небольшой оборудованный госпиталь внутри арены, часовню, библиотеку тавромахии, которую много лет возглавляет Антонио Брионес. Как можно было в это все не влюбиться? Я и влюбилась.

Я начала больше читать про корриду, вникать в тонкости, учиться правильно и в деталях смотреть поединок. Ведь одно дело, когда ты с детства живешь, окруженный культурой тавромахии, и совсем другое — когда только начинаешь в нее углубляться.

Но я хорошо понимаю, что существуют не только мосты между двумя культурами, но и барьеры. Такие, как язык, разница в менталитете, в национальном характере.

Жить в Испании и не увлечься корридой невозможно, считает Катерина

О культуре страны могут многое рассказать ее праздники. А коррида — это именно праздник. Мне она помогла больше полюбить Испанию, открыть ее с новой стороны, пусть это звучит банально. Здесь все просто и сложно одновременно. Что может понять о стране турист, гуляющий в центре мегаполиса? Да, можно вкусно поесть, получить свои «тапас и копас», обойти все музеи, посетить игру «Реала».

Но! На мой взгляд, характер народа, его культурные особенности отражаются в традициях, коих здесь немало. Рядовое для сельского жителя событие — зарезать кабанчика, в сельской Испании (в Кастилье особенно) превращается в полноценное регламентированное действо со строгой последовательностью, с песнями и плясками на главной площади, с угощением. А пасхальные процессии под музыку оркестров — они проходят в течение нескольких дней и восхищают и трогают людей до слез. А традиционные похороны сардинки, запечатленные даже на полотнах Гойи — это такой лихой праздник, что и смех, и грех. И так со всем в Испании.

В Беларуси нет этому аналогов. Наверняка были, еще у язычников. Может быть, на Полесье сохранились старые верования. А ведь из традиционных праздников можно делать настоящее шоу! Вот испанцы в этом преуспели.

Мама, это не страшно!

Сейчас я работаю на крупную телевизионную сеть, и время от времени — как репетитор русского языка. А для души — хожу на корриду и связанные с ней мероприятия. Я новичок и мне еще много где нужно побывать, чтобы охватить весь спектр зрелищ с быками. Пока я нахожусь на уровне «этот матадор выступил хорошо, а тот слабо». Из ближайших планов — посещение курсов торео. Это не опасно.

Toreo de salon — это коррида с воображаемым быком. Матадоры практикуют ее, чтобы отработать пластику движений, их красоту и выразительность, что, естественно, легче сделать в отсутствие реального быка. Быка на таких занятиях заменяет специальный тренажер на колесах, но c парой мощных рогов, соединенных перемычкой. Рога настоящие, от боевого быка. Толщиной как раз с мою руку.

Но ощутив в руке тяжесть мулеты или плаща-капоте, начинаешь немного понимать, каких трудов требует кажущаяся легкость и элегантность, которая так восхищает в настоящих мастерах.

Я искренне интересуюсь боем быков, не боюсь его «кровавости» и с радостью делюсь эмоциями с родными в Беларуси. Слушают с интересом. Мой папа, например, уже заочно фанат. Мой дядя, перечитав Хемингуэя, давно мечтает поехать в Памплону. Мама воздерживается от излишних комментариев, порой только обреченно спрашивает, зачем мне это нужно (очень беларуский вопрос, кстати). Уверена, побывав однажды на арене, а потом зайдя в бар таурино на вермут, от Испании и быков их за уши не оттащишь. Меня уже не оттащить…

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