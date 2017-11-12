Почти как в Германии: в немецком детсаду в Минске гуляют в любую погоду

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Тогда она от этой идеи отмахнулась. Но Вивьен подрастала, ей нужно было общение. А отдавать своего ребенка в белорусский детский сад Агата категорически не хотела.

«Потому что меня всегда удивляло, что на 20 детей там приходится одна воспитатель и одна помощница. И эти дети идут, как курочки. Я спросила: “Почему? Как вы справляетесь?”. Мне сказали: “Вы знаете, в Беларуси все привыкают, становятся покладистыми, подчиняются”. У меня в этот момент загорелись красные лампочки — я такого для своего ребенка не хочу. Потом в будущем это спокойствие скажется. Я же психолог, я это понимаю. Я хотела для ребенка сад, где ребенку помогают раскрыть его личность», — рассказала Агата.

Потому этим летом она начала собирать бумаги для открытия собственного детского сада. А в сентябре в первый немецкий детсад в Минске «Белочка» пришли воспитанники.

Говорят только по-немецки

Воспитатели в «Белочке» общаются между собой и с детьми только по-немецки. Лишь в исключительном случае могут подсказать ребенку, что от него хотят, по-русски. Но это не единственное отличие детского сада, который открыла в Минске Агата, от местных дошкольных учреждений.

Во-первых, дети разного возраста внушительную часть времени проводят вместе. Они вместе едят, вместе ходят на прогулку. Их разделяют только на время занятий.

«Я заметила, что большие дети многому учатся, когда могут присматривать за маленькими. Они учатся помогать, учатся ответственности», — объясняет Агата.

Во-вторых, в «Белочке» используют немецкие образовательные программы земли Баден-Вюртемберг, а заодно учат уважительному отношению к другому и сознательно избегают гендерных стереотипов.

«Например, в Германии воспитатель не имеет права навязывать: “ты мальчик, ты должен любить синий, а ты, девочка, должна любить розовый”. Такого нет. Там большое уважение к инвалидам, к старшим людям, ослабшим людям», — объясняет принципы воспитания в немецком детском саду директор «Белочки».

Агата говорит, что ее цель — помочь детям раскрыться, проявить индивидуальность, но в то же время научить уважать правила и границы других.

Она бы внедрила и еще один основополагающий принцип немецких дошкольных учреждений — проще относиться к болезням, гигиене и питанию. В Германии на этих вопросах не принято зацикливаться. К примеру, гуляют на улице в любую погоду. В итоге именно поэтому, убеждена Агата, немецкие дети реже болеют. Меньше опеки, выше иммунитет. Но белорусские санстанция и родители к таким опытам пока не готовы.

«В немецком детском саду не уделяют большого внимания кухне. В Германии могут снять квартиру 100 квадратов под детский сад, здесь же готовить макароны и сосиски. Немцы вообще не обращают внимания на питание, а белорусы хотят знать досконально, что там с едой. В немецкие сады не приходит никакая санстанция, ничего не проверяет. Но здесь мы, конечно, придерживаемся всех требований. Их надо уважать», — признается директор немецкого детского сада в Минске.

Найти понимание и контракт с детьми не сложно, признается Агата, куда сложнее научиться работать с их родителями.

В итоге в «Белочке» воспитанников кормят, как и в других садах, свежеприготовленными кашами, овощами, мясом и запеканками.

Больных детей, конечно, не приводят. За самочувствием воспитанников следят. Но Агата настаивает, что прогулки на свежем воздухе — лучшая профилактика простудных заболеваний.

Самая большая сложность — это белорусские родители

Полноценный немецкий детский сад отчасти не получается и из-за белорусских родителей, из-за их стремления все держать под контролем.

«В Германии детский сад — это спасание. Потому что нет сада — нет работы. Кроме того, в Германии оплата сада зависит от зарплаты: кто-то платит 50 евро в месяц, кто-то 700. И сейчас я понимаю, что это правильно. Потому что все ходят в одни и те же сады, хоть и платят по-разному. И нет такого: мы ходим в частный детский сад, поэтому мы можем требовать это, это и это. Кроме того, к воспитателю в Германии намного больше уважения и больше доверия», — признается Агата. Кстати, цена за месяц пребывания в немецком детском саду в Минске сопоставима со стоимостью других частных детских садов в городе.

Директор первого немецкого детсада в Минске признается, что только учится работать с белорусскими родителями. С иностранцами, признается, проще. Но она надеется, что со временем сможет убедить и мам-белорусок, что кашель или сопли — это еще не повод неделю сидеть дома, и что прогулки на улице полезны в любую погоду.

«В Германии дети столько не болеют, потому что в Германии люди больше гуляют на улице. Даже в дождь, даже, когда ветер… А тут, когда в сентябре дети ходят в шапочках, я была просто в шоке. Какая шапочка в сентябре, когда на улице +15?! Моя дочь ни разу в этой жизни не была у врача», — рассказывает директор детского сада.

Но в тоже время она признается, что ей очень интересно общаться с белорусскими родителями. Они позволяют по-новому, под другим углом, взглянуть на принципы немецкого воспитания детей.

А воспитатели кто

Найти воспитателей было непросто. Помимо знания языка и педагогического образования Агате хотелось, чтобы люди, которые будут работать с детьми, могли что-то им дать, кроме стандартного «переодеть и накормить».

«Найти воспитателей было непросто, потому что здесь, в Беларуси, люди не умеют работать самостоятельно. У людей есть много знаний, у них большой потенциал, но я искала человека, который сможет помочь ребенку раскрыться. Поэтому кто-то играет на пианино, кто-то на гитаре, кто-то занимается балетом. И я хочу, чтобы они все внесли свой вклад в этот сад. Кроме того, одна из воспитательниц 20 лет работала директором садика в Германии», — рассказывает Агата.

Для нее очень важно, чтобы воспитатели были довольны. Если будет хорошо им, будет хорошо и детям, убеждена директор немецкого детского сада.

Спустя два месяца работы в «Белочку» ходят уже 11 детей разного возраста: от двух до пяти лет. Это при том, что рекламой Агата практически не занималась.

В идеале ей бы хотелось иметь в Белочке три группы по человек 12−15. Ходить все равно будут 10, смеется директор немецкого детсада.

В перспективе ей бы хотелось открыть в Минске еще и немецкую школу.