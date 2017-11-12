Жительница Красноярского края спасла подростка, ушедшего из дома
Неравнодушная соцработница заметила мальчишку на трассе Минусинск — озеро Тагарское.
Неравнодушная соцработница заметила мальчишку на трассе Минусинск — озеро Тагарское.
Остановив автомобиль Ольга Витушкина остановилась и поговорила с подростком.
Узнав, что ребенок ушел из дома, Ольга посадила его в машину и увезла обратно в Минусинск, где передала его на руки полиции. Там и выяснилось, что подростка разыскивают вторые сутки. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ухода ребенка из семьи. Как сообщила