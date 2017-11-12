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08:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жительница Красноярского края спасла подростка, ушедшего из дома

Неравнодушная соцработница заметила мальчишку на трассе Минусинск — озеро Тагарское.

Остановив автомобиль Ольга Витушкина остановилась и поговорила с подростком.

Узнав, что ребенок ушел из дома, Ольга посадила его в машину и увезла обратно в Минусинск, где передала его на руки полиции. Там и выяснилось, что подростка разыскивают вторые сутки. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ухода ребенка из семьи. Как сообщила пресс-служба МВД, Ольга Витушкина является волонтером и неоднократно принимала совместно с сотрудниками органов внутренних дел участие в поиске без вести попавших детей. В настоящее время руководством территориального органа внутренних дел решается вопрос о ее поощрении.

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