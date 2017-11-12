В Башкирии похолодает до 11 градусов мороза

По данным Башгидрометцентра, сегодня в республике ожидается местами слабый дождь со снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем — от минус двух до плюс трех градусов.

13 ноября прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По северу республики — до умеренных, слабый гололед. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью — от одного до шести градусов мороза. При прояснениях до минус 11. Днем воздух прогреется до минус двух — трех градусов тепла.