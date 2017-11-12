Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приготовили крупную провокацию для уничтожения РФ, Китая
7 неловких вопросов сексологу
Ксению Собчак освистали на митинге в Петербурге
Хорватская компания отказалась вернуть Сбербанку 1 млрд евро
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
08:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бюрабекова: пациент в аптеке сможет выбрать препарат из ряда аналогов

Председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова рассказала, что нужно сделать, чтобы не попасться на удочку врача, выписывающего дорогие препараты.

Источник: Sputniknews.kz

«У нас есть центр рационального использования лекарственных средств при РГП НПХВ “Республиканский центр развития здравоохранения”. В свое время мы создали его как раз таки для пациентов, чтобы они могли получать исчерпывающую информацию о тех препаратах, которые им назначают», — рассказала Бюрабекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Она добавила, что в рамках законопроекта «О ценовом регулировании лекарств в розничной сети» планируется ужесточить законодательство. Всем врачам будет дано поручение выписывать лекарственные средства только по международным непатентованным наименованиям.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Человеческий плод найден в пакете в Костанайской области
Больше миллиона тенге штрафов заплатят назойливые таксисты в Алматы
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Ирак назвал сумму ущерба от войны с ИГ
В Варшаве прошел масштабный марш националистов
Маккейн раскритиковал Трампа за «веру в искренность» Путина
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Сборная России проиграла аргентинцам в обновленных «Лужниках» Согласно официальной информации, игра с аргентинцами стала самым посещаемым домашним матчем сборной России в истории
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь