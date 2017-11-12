Бюрабекова: пациент в аптеке сможет выбрать препарат из ряда аналогов

«У нас есть центр рационального использования лекарственных средств при РГП НПХВ “Республиканский центр развития здравоохранения”. В свое время мы создали его как раз таки для пациентов, чтобы они могли получать исчерпывающую информацию о тех препаратах, которые им назначают», — рассказала Бюрабекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.