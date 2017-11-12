Сотрудников полиции в Находке поздравили с профессиональным праздником
Андрей Горелов вручил отличившимся сотрудникам Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Андрей Горелов вручил отличившимся сотрудникам Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Владивосток, 12 ноября, PrimaMedia.
Глава Находки поздравил сотрудников полиции в Находке с профессиональным праздником. Андрей Горелов высоко оценил профессиональные качества сотрудников ОВД Находки, сообщили ИА PrimaMedia в
«Во все времена ваша служба была и остается сложной, ответственной работой, требующей проявления лучших человеческих качеств — силы, мужества и самопожертвования. Вы делаете все возможное, чтобы обстановка в Находке оставалась спокойной. Показатели работы подразделений городского ОВД тому подтверждение», — подчеркнул Андрей Горелов.
По итогам января — сентября 2017 года выросли показатели в раскрытии преступлений отделом экономической безопасности и противодействия коррупции. Значительно выросли показатели в раскрытии преступлений отделом по контролю за оборотом наркотиков. Снижено количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. Зарегистрировано 157 ДТП с пострадавшими — это на 20,3% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года. Количество ДТП с участием пешеходов снижено на 7,2%. Количество ДТП с участием детей снижено на 6,7%.
Андрей Горелов вручил отличившимся сотрудникам полиции Почетные грамоты и Благодарственные письма. Поздравил коллег начальник отдела МВД по городу Находке Вадим Трущенко.