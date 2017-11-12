Семеро татарстанцев примут участие во всероссийском этапе премии «Студент года-2017»
(Набережные Челны, 12 ноября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Семеро татарстанцев примут участие во всероссийском очном этапе премии «Студент года-2017».
(Набережные Челны, 12 ноября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Семеро татарстанцев примут участие во всероссийском очном этапе премии «Студент года-2017».
Финальный конкурс пройдет в Симферополе, в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского с 15 по 18 ноября. Вместе с участниками на конкурс поедет
Так, в номинации
В номинации «Иностранный студент года образовательных организаций высшего образования» примет участие студент Казанского государственного энергетического университета, победитель республиканского конкурса «Студент года» в одноименной номинации Ибрагим Абдулла Хайдар Абдо.
В номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций» поучаствует студентка Казанского
В номинации «Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» примет участие студентка Казанского юридического института Илона Гайсина. В номинации же «Доброволец года образовательных организаций высшего образования» поучаствует студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Мария Рязанова.
«Студент года» — это первая национальная студенческая премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Премия проходит в три этапа: региональный, заочный федеральный и финал. Испытания на финальном этапе включают деловую игру, самопрезентацию участника и специальные конкурсные задания для каждой номинации.