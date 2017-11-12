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10:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Семеро татарстанцев примут участие во всероссийском этапе премии «Студент года-2017»

(Набережные Челны, 12 ноября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Семеро татарстанцев примут участие во всероссийском очном этапе премии «Студент года-2017».

Финальный конкурс пройдет в Симферополе, в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского с 15 по 18 ноября. Вместе с участниками на конкурс поедет вице-президент Лиги студентов РТ по региональному взаимодействию Ксения Рахимуллина.

Так, в номинации Гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования» примет участие студент Казанского (Приволжского) федерального университета, обладатель Гран-при «Студент года» Татарстана Нафис Сиразетдинов. В номинации же Гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций» будет участвовать студент Альметьевского политехнического техникума, победитель республиканского конкурса «Достижение года» Айсан Хабибуллин.

В номинации «Иностранный студент года образовательных организаций высшего образования» примет участие студент Казанского государственного энергетического университета, победитель республиканского конкурса «Студент года» в одноименной номинации Ибрагим Абдулла Хайдар Абдо.

В номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций» поучаствует студентка Казанского торгово-экономического техникума Анна Балялина. А в номинации «Общественник года образовательных организаций высшего образования» будет участвовать студентка Набережночелнинского государственного педагогического университета Анна Барыкина.

В номинации «Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» примет участие студентка Казанского юридического института Илона Гайсина. В номинации же «Доброволец года образовательных организаций высшего образования» поучаствует студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Мария Рязанова.

«Студент года» — это первая национальная студенческая премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Премия проходит в три этапа: региональный, заочный федеральный и финал. Испытания на финальном этапе включают деловую игру, самопрезентацию участника и специальные конкурсные задания для каждой номинации.

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