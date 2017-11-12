Прогноз погоды в Молдове: на смену потеплению придет резкое похолодание

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают в некоторых районах страны снег.
Максимальная температура воздуха в воскресенье, 12 ноября, составит +9..+14 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +13 до +16, а на юге — от +14 до +17. В ночные часы средняя температура составит +4..+7.
Атмосферное давление в норме.
В понедельник, 12 ноября, будет еще теплее. Средняя дневная температура воздуха по стране составит +15..+18, а ночью — от +4 до +7.
Во вторник, 14 ноября, резко похолодает. Средний дневной максимум составит +6..+9. На большей части страны вероятны небольшие дожди.
А уже в четверг, 16 ноября, в северных районах страны ожидается снег с дождем. В этот день ожидается, что температура воздуха будет от 0 до +3 градусов по Цельсию на севере республики, в центральной части — от +1 до +4, а на юге — от +2 до +5.