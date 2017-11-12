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10:07 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды в Молдове: на смену потеплению придет резкое похолодание

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, сегодня, 12 ноября, на большей части территории страны ожидается переменная облачность.

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Источник: Sputnik.md

По данным синоптиков, в ближайшие дни начнется потепление, однако уже к середине следующей недели синоптики предсказывают в некоторых районах страны снег.

Максимальная температура воздуха в воскресенье, 12 ноября, составит +9..+14 градусов по Цельсию на севере страны, в центральной части страны — от +13 до +16, а на юге — от +14 до +17. В ночные часы средняя температура составит +4..+7.

Атмосферное давление в норме.

В понедельник, 12 ноября, будет еще теплее. Средняя дневная температура воздуха по стране составит +15..+18, а ночью — от +4 до +7.

Во вторник, 14 ноября, резко похолодает. Средний дневной максимум составит +6..+9. На большей части страны вероятны небольшие дожди.

А уже в четверг, 16 ноября, в северных районах страны ожидается снег с дождем. В этот день ожидается, что температура воздуха будет от 0 до +3 градусов по Цельсию на севере республики, в центральной части — от +1 до +4, а на юге — от +2 до +5.

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