Русский остров стал одним из самых популярных в Instagram

Источник: Восток Медиа

Русский остров стал одной из самых популярных достопримечательностей «Инстаграма». Пользователи упоминали его в хештегах почти 100 тысяч раз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг достопримечательностей в «Инстаграме» составил сервис путешествий OneTwoTrip. Аналитики подсчитали количество упоминаний нескольких десятков природных заповедников, парков, музеев и церквей по всей России, чтобы определить самые популярные туристические места.

По подсчётам авторов исследования, из крупных достопримечательностей чаще всего в хештегах под фото туристы отмечают Красную площадь (1,6 миллиона упоминаний), Московский Кремль (1,3 миллиона раз) и Петергоф (699 тысяч фотографий).

В десятку самых популярных достопримечательностей также вошли Арбат, Невский проспект, Большой театр, Дворцовая площадь, Царское село, Петропавловская крепость и Ласточкино гнездо.

Досталось призовое место и Приморскому краю. Он оказался в списке самых популярных природных мест России. Лидерами стали озеро Байкал (1,2 миллиона раз), Эльбрус (414 тысячами отметок) и крымский Ай-Петри (143 тысяч раз). В десятку также попали остров Ольхон, озеро Селигер, Куршская коса, остров Русский, горный парк Рускеала, мыс Фиолент и Ладожское озеро.

Остров Русский упоминается в хештегах пользователей 92 900 раз. РИА «Восток-Медиа» составило фотоподборку некоторых публикаций с острова-победителя.

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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbNnMmZDKnF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Город с невероятными закатами? Завтра(четверг) в 16:30 будет прогулка на SUP. Поучаствовать может любой желающий) оборудование и гидрокостюмы дадим ? Записаться ➡ в вотсап) Телефон в профиле)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от SUP Vladivostok (@sup_vl) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-07T23:36:31+00:00">Ноя 7 2017 в 3:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.075180226570545% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaBP9HOj2an/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Твоё лицо, когда промок и никак не можешь вспомнить, где припарковался __________________________ #лиса #русскийостров #fujifilmru #natgeoru #rgo #ig_vladivostok #naturephotoportal #discoverearth #vladivostok_beautiful #fareast_primorye</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Александр Сафронов (@ultra_sasha) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-09T07:51:09+00:00">Окт 9 2017 в 12:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.