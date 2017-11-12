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10:01 (мск), источник: Восток Медиа

Русский остров стал одним из самых популярных в Instagram

Рейтинговое место оказалось рядом с Байкалом, Эльбрусом и Ай-Петри.

Источник: Восток Медиа

Русский остров стал одной из самых популярных достопримечательностей «Инстаграма». Пользователи упоминали его в хештегах почти 100 тысяч раз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг достопримечательностей в «Инстаграме» составил сервис путешествий OneTwoTrip. Аналитики подсчитали количество упоминаний нескольких десятков природных заповедников, парков, музеев и церквей по всей России, чтобы определить самые популярные туристические места.

По подсчётам авторов исследования, из крупных достопримечательностей чаще всего в хештегах под фото туристы отмечают Красную площадь (1,6 миллиона упоминаний), Московский Кремль (1,3 миллиона раз) и Петергоф (699 тысяч фотографий).

В десятку самых популярных достопримечательностей также вошли Арбат, Невский проспект, Большой театр, Дворцовая площадь, Царское село, Петропавловская крепость и Ласточкино гнездо.

Досталось призовое место и Приморскому краю. Он оказался в списке самых популярных природных мест России. Лидерами стали озеро Байкал (1,2 миллиона раз), Эльбрус (414 тысячами отметок) и крымский Ай-Петри (143 тысяч раз). В десятку также попали остров Ольхон, озеро Селигер, Куршская коса, остров Русский, горный парк Рускеала, мыс Фиолент и Ладожское озеро.

Остров Русский упоминается в хештегах пользователей 92 900 раз. РИА «Восток-Медиа» составило фотоподборку некоторых публикаций с острова-победителя.

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