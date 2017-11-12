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09:52 (мск), источник: Восток Медиа

Приморские барды собрались на концерт в честь юбилея клуба «Поиск»

Правда, в подсчётах возраста поначалу ошиблись на десятилетие.

Источник: Восток Медиа

Накануне во Владивостоке на площадке нового зала театра песни «Перекрёсток» состоялся большой сборный концерт приморских бардов разных поколений. Сергей Рыбалка приурочил его к юбилею клуба самодеятельной песни «Поиск», возникшему в 1977 году при Дальневосточном политехническом институте. Правда, анонсы концерта сообщали не о сорокалетии, а о 30-летнем юбилее. На арифметическую ошибку внимание обратил Владимир Ким — организатор арсеньевских бардовских фестивалей.

«Впрочем, я сам уже так давно живу, что ошибаюсь не в годах, а в десятилетиях», — пошутил Рыбалка. В юбилейном концерте приняли участие ансамбль «Ключ», Ольга Белоглазкина, Алексей Сафронов, Сергей Перминов, Владимир Ким, Александр Бурнаевский, Анатолий Погодаев, Евгений Ерёмин, Денис Вялков, Валерий Новицкий, Надежда и Виктор Плоткины — те, кто стоял у истоков движения авторской песни в Приморье середины 70-х. Барды пели и свои песни, и написанные классиками жанра — Новеллой Матвеевой, Сергеем Никитиным, Юрием Визбором. Анатолий Погодаев исполнил в память о Сергее Булгакове его балладу «У ночной свечи».

Формально КСП «Поиск» перестал существовать около 20 лет назад вместе с творческой мансардой на улице Пушкинской в одном из корпусов бывшего ДВПИ. Переехав на Нерчинскую, барды оборудовали зал «Белая лошадь» — и вплоть до нынешнего года именно это место было «штабом» авторской песни Приморья, да и всего Дальнего Востока. Однако и эту дислокацию пришлось сменить — РИА «Восток-Медиа» подробно рассказывало, почему театр «Перекрёсток» вновь был вынужден покинуть прежнее и обживать новое помещение. Новый зал на Крыгина, 17 предоставлен администрацией Владивостока бардам в безвозмездную аренду. Серьёзный ремонт, включающий тщательную звукоизоляцию, артисты «Перекрёстка» сделали сами на деньги, постепенно собранные в виртуальную и реальную концертную шляпу. Эта шляпа много лет является непременным атрибутом концертов «Перекрёстка» — наследника традиций КСП «Поиск».

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