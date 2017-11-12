Приморские барды собрались на концерт в честь юбилея клуба «Поиск»

Источник: Восток Медиа

Накануне во Владивостоке на площадке нового зала театра песни «Перекрёсток» состоялся большой сборный концерт приморских бардов разных поколений. Сергей Рыбалка приурочил его к юбилею клуба самодеятельной песни «Поиск», возникшему в 1977 году при Дальневосточном политехническом институте. Правда, анонсы концерта сообщали не о сорокалетии, а о 30-летнем юбилее. На арифметическую ошибку внимание обратил Владимир Ким — организатор арсеньевских бардовских фестивалей.

«Впрочем, я сам уже так давно живу, что ошибаюсь не в годах, а в десятилетиях», — пошутил Рыбалка. В юбилейном концерте приняли участие ансамбль «Ключ», Ольга Белоглазкина, Алексей Сафронов, Сергей Перминов, Владимир Ким, Александр Бурнаевский, Анатолий Погодаев, Евгений Ерёмин, Денис Вялков, Валерий Новицкий, Надежда и Виктор Плоткины — те, кто стоял у истоков движения авторской песни в Приморье середины 70-х. Барды пели и свои песни, и написанные классиками жанра — Новеллой Матвеевой, Сергеем Никитиным, Юрием Визбором. Анатолий Погодаев исполнил в память о Сергее Булгакове его балладу «У ночной свечи».