Муниципальные льготники Челябинска смогут оплачивать проезд соцкартой
Пенсионерам предлагают заменить наличный расчёт в автобусах, троллейбусах и трамваях электронным.
Пенсионерам предлагают заменить наличный расчёт в автобусах, троллейбусах и трамваях электронным.
Жители Челябинска, имеющие муниципальные льготы, смогут оплачивать проезд социальной картой, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Когда такой пассажир обращается для продления срока действия социальной карты, он может выбрать, как оплачивать свой проезд — наличными или с использованием социальной карты как электронного кошелька, пополнив её на любую сумму» — рассказали в отделе пластиковых карт МУП «Служба организации движения».
В обоих случаях стоимость проезда не изменится и будет составлять 11,5 рублей. Только во втором варианте сумма сразу будет списываться с социальной карты, и доплачивать наличными за билет не нужно. По такому принципу (списание средств с карты) оплачивают проезд школьники и студенты.
Отметим, что нововведение в первую очередь призвано облегчить работу кондукторов. О реализации такого механизма оплаты «АиФ-Челябинск» ранее сообщал начальник городского управления транспорта Роман Болтов.
К категории муниципальных льготников отстояться пенсионеры, не имеющие региональных (например, звания «ветеран труда») или федеральных льгот. Для остальных льготных категорий никаких изменений не произошло.
Напомним, с 10 ноября до 23 рублей увеличилась цена проезда в челябинских автобусах, и билет для школьников, студентов и пенсионеров подорожал с 10 до 11,5 рублей.