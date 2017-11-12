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11:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Муниципальные льготники Челябинска смогут оплачивать проезд соцкартой

Пенсионерам предлагают заменить наличный расчёт в автобусах, троллейбусах и трамваях электронным.

Жители Челябинска, имеющие муниципальные льготы, смогут оплачивать проезд социальной картой, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Когда такой пассажир обращается для продления срока действия социальной карты, он может выбрать, как оплачивать свой проезд — наличными или с использованием социальной карты как электронного кошелька, пополнив её на любую сумму» — рассказали в отделе пластиковых карт МУП «Служба организации движения».

В обоих случаях стоимость проезда не изменится и будет составлять 11,5 рублей. Только во втором варианте сумма сразу будет списываться с социальной карты, и доплачивать наличными за билет не нужно. По такому принципу (списание средств с карты) оплачивают проезд школьники и студенты.

Отметим, что нововведение в первую очередь призвано облегчить работу кондукторов. О реализации такого механизма оплаты «АиФ-Челябинск» ранее сообщал начальник городского управления транспорта Роман Болтов.

К категории муниципальных льготников отстояться пенсионеры, не имеющие региональных (например, звания «ветеран труда») или федеральных льгот. Для остальных льготных категорий никаких изменений не произошло.

Напомним, с 10 ноября до 23 рублей увеличилась цена проезда в челябинских автобусах, и билет для школьников, студентов и пенсионеров подорожал с 10 до 11,5 рублей.

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