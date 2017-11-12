В Казани экскаватор снес стену бывшего кинотеатра «Спутник»
В Казани на улице Чернышевского экскаватор снес одну из стен бывшего кинотеатра «Спутник», фото было появилось в группе Kazan Nostalgique.
В Казани на улице Чернышевского экскаватор снес одну из стен бывшего кинотеатра «Спутник», фото было появилось в группе Kazan Nostalgique.
По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, не причин для волнения.
— Это боковая. По проекту боковая стена должна быть разобрана по аварийности, — прокомментировала она фото.
Напомним, в 2013 году сообщалось, что в здании бывшего кинотеатра «Спутник» в скором времени после реконструкции появится французская булочная, кафе и небольшой