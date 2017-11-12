В Казани экскаватор снес стену бывшего кинотеатра «Спутник»

Напомним, в 2013 году сообщалось, что в здании бывшего кинотеатра «Спутник» в скором времени после реконструкции появится французская булочная, кафе и небольшой бизнес-центр. Ранее там располагались лавки купца Курманова, после чего, в советское время, в здании расположился кинотеатр «Спутник», один из популярных мест для отдыха казанцев.