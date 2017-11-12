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10:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани экскаватор снес стену бывшего кинотеатра «Спутник»

В Казани на улице Чернышевского экскаватор снес одну из стен бывшего кинотеатра «Спутник», фото было появилось в группе Kazan Nostalgique.

По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, не причин для волнения.

 — Это боковая. По проекту боковая стена должна быть разобрана по аварийности, — прокомментировала она фото.

Напомним, в 2013 году сообщалось, что в здании бывшего кинотеатра «Спутник» в скором времени после реконструкции появится французская булочная, кафе и небольшой бизнес-центр. Ранее там располагались лавки купца Курманова, после чего, в советское время, в здании расположился кинотеатр «Спутник», один из популярных мест для отдыха казанцев.

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