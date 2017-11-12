Самая дорогая в мире бутылка вина продана за $350 тысяч на аукционе в США

Бутылку приобрел анонимный коллекционер из штата Миссури. Вино было сделано из винограда сорта каберне-совиньон два года назад (урожай 2015 года) компанией Джесси Каца, считающегося самым молодым в США руководителем винодельческого бизнеса.

Вино создавалось специально для известного американского музыкального менеджера Шепа Гордона, который позднее передал одну из бутылок на аукцион. На бутылке изображен портрет менеджера, и стоит его автограф.