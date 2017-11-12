Самая дорогая в мире бутылка вина продана за $350 тысяч на аукционе в США
На благотворительном аукционе в Новом Орлеане была продана самая дорогая бутылка красного вина, стоимость которой достигла $350 тыс., сообщает The Daily Meal.
На благотворительном аукционе в Новом Орлеане была продана самая дорогая бутылка красного вина, стоимость которой достигла $350 тыс., сообщает The Daily Meal.
Бутылку приобрел анонимный коллекционер из штата Миссури. Вино было сделано из винограда сорта
На аукцион выставили бутылку объемом 750 мл.