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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Самая дорогая в мире бутылка вина продана за $350 тысяч на аукционе в США

На благотворительном аукционе в Новом Орлеане была продана самая дорогая бутылка красного вина, стоимость которой достигла $350 тыс., сообщает The Daily Meal.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бутылку приобрел анонимный коллекционер из штата Миссури. Вино было сделано из винограда сорта каберне-совиньон два года назад (урожай 2015 года) компанией Джесси Каца, считающегося самым молодым в США руководителем винодельческого бизнеса.

На аукцион выставили бутылку объемом 750 мл.

Вино создавалось специально для известного американского музыкального менеджера Шепа Гордона, который позднее передал одну из бутылок на аукцион. На бутылке изображен портрет менеджера, и стоит его автограф.
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