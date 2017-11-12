На территории Красноярского края возросла опасность происшествий

К наиболее вероятным относятся техногенные пожары — вероятность 56%; ДТП -34%, а также аварии на системах ТЭК и ЖКХ — 4%.

Специалисты МЧС заверяют, что предыдущий прогноз оказался верен на 96,5%. Кроме того, в связи с низкими температурами начались процессы ледостава и связанные с ними происшествия. Только за прошедшую неделю на Енисее в районе турбазы с тонущей лодки был спасен рыбак, а в Богучанском районе пришлось эвакуировать детей, гулявших по тонкому льду Ангары.