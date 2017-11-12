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10:14 (мск), источник: Sputnik.by

Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу

Инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как в юго-западной части Атлантики формируется погода, которая затем приходит в Европу и наши широты.

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Источник: Sputnik.by

Чтобы улавливать погодные тенденции и понимать базовые зависимости, не нужно быть большим ученым, убежден инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов.

«Вся погода, которая потом приходит в Европу, формируется в юго-западной части Атлантики, где солнце максимально нагревает воздух и воду», — говорит Гуськов.

Энергия нагретого воздуха превращается во вращательное движение или циклонов, или более сильных ураганов, которые затем идут в Европу через Северную Атлантику, принося с собой дожди и холод северных ветров. В этом, по словам собеседника, и заключается главный погодный парадокс — энергия нагрева приносит в Европу холод.

«Чем больше нагрев в юго-западной Атлантике, в частности, в районе Кариб, тем холоднее в Европе. Зависимость очень простая. Поэтому когда мы понимаем, что прогнозируется большее число ураганов, мы можем совершенно спокойно ставить на то, что будет более холодное и дождливое лето в Европе и в России, в том числе, потому что погода в Атлантике формирует погоду в России примерно до Енисея», — отмечает Гуськов.

В качестве примера эксперт приводит нынешний год, в течение которого ураган случился даже на территории Европы.

«Активность ураганов была настолько сильной, что один из них сформировался в восточной Атлантике и прямиком пошел на Европу. В Англии были очень большие разрушения, но, к счастью, он потом ушел глубже на север», — рассказывает Гуськов.

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