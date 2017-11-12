Гуськов: как в Атлантике формируется погода, которая приходит в Европу
Инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как в
Инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как в
Чтобы улавливать погодные тенденции и понимать базовые зависимости, не нужно быть большим ученым, убежден инструктор высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов.
«Вся погода, которая потом приходит в Европу, формируется в
Энергия нагретого воздуха превращается во вращательное движение или циклонов, или более сильных ураганов, которые затем идут в Европу через Северную Атлантику, принося с собой дожди и холод северных ветров. В этом, по словам собеседника, и заключается главный погодный парадокс — энергия нагрева приносит в Европу холод.
«Чем больше нагрев в
В качестве примера эксперт приводит нынешний год, в течение которого ураган случился даже на территории Европы.
«Активность ураганов была настолько сильной, что один из них сформировался в восточной Атлантике и прямиком пошел на Европу. В Англии были очень большие разрушения, но, к счастью, он потом ушел глубже на север», — рассказывает Гуськов.