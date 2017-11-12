Небольшой снег прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе
Столбик термометра установится на отметке -6°C.
Столбик термометра установится на отметке -6°C.
Небольшой снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -6 до -12°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 13 ноября, малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет около -8°C. Ветер
Во вторник, 14 ноября, установится ясная погода. Столбик термометра покажет -7°C. Ветер
В среду, 15 ноября, переменная облачность, возможен небольшой снег. За окном будет -6°C. Ветер
В четверг, 16 ноября, ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -12°C. Ветер
В пятницу, 17 ноября, прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха составит -7°C. Ветер западный, 2 м/с.