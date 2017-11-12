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10:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Небольшой снег прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Столбик термометра установится на отметке -6°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 74% 773 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Небольшой снег выпадет в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -6 до -12°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 13 ноября, малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет около -8°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Во вторник, 14 ноября, установится ясная погода. Столбик термометра покажет -7°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В среду, 15 ноября, переменная облачность, возможен небольшой снег. За окном будет -6°C. Ветер северо-западный, 4 м/с.

В четверг, 16 ноября, ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке -12°C. Ветер северо-западный, 6 м/с.

В пятницу, 17 ноября, прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха составит -7°C. Ветер западный, 2 м/с.

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