В начале недели в Челябинск вернется тепло
Плюсовые температуры ожидаются в Челябинске с понедельника, 13 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.
Плюсовые температуры ожидаются в Челябинске с понедельника, 13 ноября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Gismeteo.
Днем 13 ноября в Челябинске прогнозируется солнечная погода, температура воздуха — плюс 2 градуса. Тело сохранится до четверга, однако со вторника, 14 ноября, синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому оставшаяся неделя будет пасмурной.
Напомним, что в области объявлены НМУ — условия для смога сохраняются в Карабаше и Коркино до вечера 13 ноября.