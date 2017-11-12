В начале недели в Челябинск вернется тепло

Днем 13 ноября в Челябинске прогнозируется солнечная погода, температура воздуха — плюс 2 градуса. Тело сохранится до четверга, однако со вторника, 14 ноября, синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому оставшаяся неделя будет пасмурной.