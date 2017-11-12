Уфимцев испугал странный черный дым над городом: загорелся бумажный склад
На мечте ЧП работают огнеборцы.
На мечте ЧП работают огнеборцы.
Сегодня утром, около 11 часов, уфимцев обеспокоил сильный черный дым над городом в районе улицы Трамвайная. Выяснилось, что сильный огонь охватил склад бумажных изделий. Информацию подтвердили в региональном МЧС:
-Выехали в 11.02, загорелся склад, в данный момент открытое горение локализовано, тушение продолжается, — сообщили в
Информации о пострадавших пока нет.
-Все время в этих краях