Уфимцев испугал странный черный дым над городом: загорелся бумажный склад

Сегодня утром, около 11 часов, уфимцев обеспокоил сильный черный дым над городом в районе улицы Трамвайная. Выяснилось, что сильный огонь охватил склад бумажных изделий. Информацию подтвердили в региональном МЧС:

-Выехали в 11.02, загорелся склад, в данный момент открытое горение локализовано, тушение продолжается, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Информации о пострадавших пока нет.