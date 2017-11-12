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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцев испугал странный черный дым над городом: загорелся бумажный склад

На мечте ЧП работают огнеборцы.

Сегодня утром, около 11 часов, уфимцев обеспокоил сильный черный дым над городом в районе улицы Трамвайная. Выяснилось, что сильный огонь охватил склад бумажных изделий. Информацию подтвердили в региональном МЧС:

-Выехали в 11.02, загорелся склад, в данный момент открытое горение локализовано, тушение продолжается, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Информации о пострадавших пока нет.

-Все время в этих краях что-то горит, наверное, дело в нарушении пожарной безопасности, — уфимцы делятся предположениями в комментариях.

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