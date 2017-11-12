Важно знать: как правильно оплатить патент в Москве
Наличие патента — одно из обязательных условий для работы на территории РФ иностранных граждан, в том числе из Молдовы.
Наличие патента — одно из обязательных условий для работы на территории РФ иностранных граждан, в том числе из Молдовы.
Оформить все необходимые документы можно в Многофункциональном миграционном центре Москвы.
Наши коллеги из Sputnik Таджикистан подготовили инфографику о том, как избежать распространенных ошибок при оплате первого патента в различных городах России.