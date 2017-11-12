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11:52 (мск), источник: Sputnik.md

Важно знать: как правильно оплатить патент в Москве

Наличие патента — одно из обязательных условий для работы на территории РФ иностранных граждан, в том числе из Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Оформить все необходимые документы можно в Многофункциональном миграционном центре Москвы.

Наши коллеги из Sputnik Таджикистан подготовили инфографику о том, как избежать распространенных ошибок при оплате первого патента в различных городах России.

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