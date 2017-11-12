Семеновский переулок станет двусторонним с 13 ноября
Это улучшит транспортные связи внутри района и оптимизирует трафик.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Это улучшит транспортные связи внутри района и оптимизирует трафик.
С 13 ноября в Семеновском переулке изменится схема организации движения. В нем введут двустороннее движение.
Соответствующее решение приняли на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Восточного административного округа. Новая схема позволит оптимизировать трафик на этом участке, а также улучшить внутрирайонную связность.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.