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11:12 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Семеновский переулок станет двусторонним с 13 ноября

Это улучшит транспортные связи внутри района и оптимизирует трафик.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 13 ноября в Семеновском переулке изменится схема организации движения. В нем введут двустороннее движение.

Соответствующее решение приняли на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Восточного административного округа. Новая схема позволит оптимизировать трафик на этом участке, а также улучшить внутрирайонную связность.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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