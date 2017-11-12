В Омске установили памятник патрульному автомобилю «канарейка»
На постамент водрузили машину, поступившую в омскую Госавтоинспекцию в 1974 году.
На постамент водрузили машину, поступившую в омскую Госавтоинспекцию в 1974 году.
В Омске возле здания областного Управления ГИБДД на улице Красных Зорь торжественно открыли памятник патрульному автомобилю «ВАЗ-2101». Автомобиль «копейка» или «канарейка» считается символом эпохи становления Госавтоинспекции. Именно эта машина, водруженная на постамент, поступила в омское ведомство в 1974 году и верой и правдой служила сотрудникам ГАИ.
Начальник УГИБДД в своей торжественной речи подчеркнул, что сегодня автопарк автоинспекции состоит из современных и скоростных автомобилей, которые предназначены для различных задач по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как пояснили в полиции, открытие памятника автомобилю ГАИ — символ преемственности поколений в службе и дань уважения ветеранам.