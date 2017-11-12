В Омске установили памятник патрульному автомобилю «канарейка»

Источник: 55.мвд.рф

В Омске возле здания областного Управления ГИБДД на улице Красных Зорь торжественно открыли памятник патрульному автомобилю «ВАЗ-2101». Автомобиль «копейка» или «канарейка» считается символом эпохи становления Госавтоинспекции. Именно эта машина, водруженная на постамент, поступила в омское ведомство в 1974 году и верой и правдой служила сотрудникам ГАИ.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-57044659&id=456239289&hash=51e12da87fb93411&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Начальник УГИБДД в своей торжественной речи подчеркнул, что сегодня автопарк автоинспекции состоит из современных и скоростных автомобилей, которые предназначены для различных задач по обеспечению безопасности дорожного движения.