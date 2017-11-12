Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
В штабе Собчак прокомментировали освистание ведущей на митинге
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
РФ спасла мощный бомбардировщик от превращения в кучу гаек - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
7 неловких вопросов сексологу
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14События недели в фотографиях
12:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске установили памятник патрульному автомобилю «канарейка»

На постамент водрузили машину, поступившую в омскую Госавтоинспекцию в 1974 году.

Источник: 55.мвд.рф

В Омске возле здания областного Управления ГИБДД на улице Красных Зорь торжественно открыли памятник патрульному автомобилю «ВАЗ-2101». Автомобиль «копейка» или «канарейка» считается символом эпохи становления Госавтоинспекции. Именно эта машина, водруженная на постамент, поступила в омское ведомство в 1974 году и верой и правдой служила сотрудникам ГАИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Начальник УГИБДД в своей торжественной речи подчеркнул, что сегодня автопарк автоинспекции состоит из современных и скоростных автомобилей, которые предназначены для различных задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как пояснили в полиции, открытие памятника автомобилю ГАИ — символ преемственности поколений в службе и дань уважения ветеранам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Омский боец Шлеменко подал апелляцию на результат боя с Мусаси, требуя присудить себе победу
Жители Омской области в ужасе от «убитой» межпоселковой дороги – ФОТО
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в Японии
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в квартиры
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь