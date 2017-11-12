Ученые выяснили, чем грозит даже умеренное потребление алкоголя

Источник: РИА "Новости"

Проанализировав и сопоставив целый ряд исследований на эту тему, ученые выяснили, что алкоголь может способствовать развитию минимум семи типов рака, в том числе ротовой полости, горла, пищевода и печени.

Выяснилось, в частности, что 3,5% всех смертей от рака были связаны с употреблением алкоголя.

Ученые признают, что больше всего рискуют те, кто пьет часто и много и при этом курит сигареты. Однако те, кто употребляет алкоголь «умеренно», также не застрахованы.

Читайте также Ученые раскрыли необычную связь между алкоголем и диабетом

Под «умеренным» ученые подразумевают одну порцию алкоголя в день для женщин и две для мужчин.

С точки зрения ученых, изучению связи между возникновением онкологических заболеваний и употреблением алкоголя до сих пор не уделяется достаточно внимания.

«Важность употребления алкоголя как фактора, в целом влияющего на возникновение рака, часто не рассматривается должным образом», — утверждают ученые.

По словам Ноэлль ЛоКонте, онколога из Университета Висконсина, цель исследования — донести информация о влиянии алкоголя на формирование рака до докторов, пациентов и общественности в целом: по ее словам, многие до сих пор не осознают риск.