Ученые выяснили, чем грозит даже умеренное потребление алкоголя

Проанализировав и сопоставив целый ряд исследований на эту тему, ученые выяснили, что алкоголь может способствовать развитию минимум семи типов рака, в том числе ротовой полости, горла, пищевода и печени.
Выяснилось, в частности, что 3,5% всех смертей от рака были связаны с употреблением алкоголя.
Ученые признают, что больше всего рискуют те, кто пьет часто и много и при этом курит сигареты. Однако те, кто употребляет алкоголь «умеренно», также не застрахованы.
Под «умеренным» ученые подразумевают одну порцию алкоголя в день для женщин и две для мужчин.
С точки зрения ученых, изучению связи между возникновением онкологических заболеваний и употреблением алкоголя до сих пор не уделяется достаточно внимания.
«Важность употребления алкоголя как фактора, в целом влияющего на возникновение рака, часто не рассматривается должным образом», — утверждают ученые.
По словам Ноэлль ЛоКонте, онколога из Университета Висконсина, цель исследования — донести информация о влиянии алкоголя на формирование рака до докторов, пациентов и общественности в целом: по ее словам, многие до сих пор не осознают риск.
Также исследование онкологов дает возможность по-новому взглянуть на достаточно распространенное мнение о том, что алкоголь может положительно влиять на здоровье.