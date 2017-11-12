Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в "кучу украинских болтов и гаек"
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
11:23 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, чем грозит даже умеренное потребление алкоголя

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Употребление алкоголя, в том числе умеренное, увеличивает риска заболевания раком. К такому выводу пришли ученые из Американского общества клинической онкологии (ASCO). Результаты своих исследований они опубликовали в Journal of Clinical Oncology.

Источник: РИА "Новости"

Проанализировав и сопоставив целый ряд исследований на эту тему, ученые выяснили, что алкоголь может способствовать развитию минимум семи типов рака, в том числе ротовой полости, горла, пищевода и печени.

Выяснилось, в частности, что 3,5% всех смертей от рака были связаны с употреблением алкоголя.

Ученые признают, что больше всего рискуют те, кто пьет часто и много и при этом курит сигареты. Однако те, кто употребляет алкоголь «умеренно», также не застрахованы.

Читайте также
Ученые раскрыли необычную связь между алкоголем и диабетом

Под «умеренным» ученые подразумевают одну порцию алкоголя в день для женщин и две для мужчин.

С точки зрения ученых, изучению связи между возникновением онкологических заболеваний и употреблением алкоголя до сих пор не уделяется достаточно внимания.

«Важность употребления алкоголя как фактора, в целом влияющего на возникновение рака, часто не рассматривается должным образом», — утверждают ученые.

По словам Ноэлль ЛоКонте, онколога из Университета Висконсина, цель исследования — донести информация о влиянии алкоголя на формирование рака до докторов, пациентов и общественности в целом: по ее словам, многие до сих пор не осознают риск.

Также исследование онкологов дает возможность по-новому взглянуть на достаточно распространенное мнение о том, что алкоголь может положительно влиять на здоровье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин отреагировал на смерть сатирика Михаила Задорнова
Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
В Непале погиб бейсджампер Валерий Розов
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь