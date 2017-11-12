Памятник Петру Столыпину, накрытый тканью, удивил челябинцев
Горожане гадают, когда состоится открытие монумента.
Горожане гадают, когда состоится открытие монумента.
Памятник Петру Столыпину, который до сих пор накрыт тканью, удивил челябинцев, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Ранее сообщалось, что монумент с изображением известного государственного деятеля планируют открыть в присутствии Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президенты провели в Челябинске встречу и подписали ряд документов, но к памятнику не приехали.
«Теперь до следующего дня города накрытым стоять будет. Или до следующего визита президента?», — задаются вопросом челябинцы.
Напомним, монтаж памятника Петру Столыпину в сквере на набережной реки Миасс завершился в середине сентября. Фигура высотой около четырёх метров установлена на высоком постаменте. Сквер вокруг монумента также претерпел изменения: здесь установили новые фонари, заменили облицовку клумб и уложили новую тротуарную плитку.