Памятник Петру Столыпину, накрытый тканью, удивил челябинцев

Источник: Аргументы и факты

Памятник Петру Столыпину, который до сих пор накрыт тканью, удивил челябинцев, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Ранее сообщалось, что монумент с изображением известного государственного деятеля планируют открыть в присутствии Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в дни Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президенты провели в Челябинске встречу и подписали ряд документов, но к памятнику не приехали.

«Теперь до следующего дня города накрытым стоять будет. Или до следующего визита президента?», — задаются вопросом челябинцы.