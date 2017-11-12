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11:51 (мск), источник: Publika.md

Столичный инженер стал печатать пластиковые протезы на 3-D принтере

Инженер из столицы приступил к изготовлению пластиковых протезов для рук. Распечатываем он их на 3D-принтере. Врачи инициативу мужчины приветствуют.

Источник: Publika.md

При помощи таких протезов пациенты смогут выполнять элементарные действия.

«Каждую деталь распечатываем на принтере и затем собираем протез. С его помощью пациент сможет держать чашку или бутылку воды, нести пакет и даже указывать пальцем», — рассказал инженер Виктор Бужоряну.

Виктор надеется завершить разработку протезов до конца года.

«Хотим найти добровольца, нуждающегося в протезе, чтобы он с нами сотрудничал», — сообщил Виктор Бужоряну.

В Молдове, говорят врачи, функциональные протезаы не производят. Пока их можно приобрести только за границей. Стоят они более 30 тысяч евро. Распечатанные на принтере протезы будут на треть дешевле.

«Распечатывание деталей и функциональная часть обойдется в тысячу евро. Хотим, чтобы люди почувствовали преимущества технологий», — отметил Виктор Бужоряну.

По словам специалистов, такие протезы — шанс для пациентов, у которых нет финансовых средств.

«Очень хорошая идея, которую мы приветствуем и надеемся, что она будет реализована. У нас острый недостаток протезов», — сказал травматолог-ортопед Раду Быркэ.

Ежегодно в Республиканский центр протезирования обращаются около тысячи человек.

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