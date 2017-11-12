Столичный инженер стал печатать пластиковые протезы на 3-D принтере

При помощи таких протезов пациенты смогут выполнять элементарные действия.



«Каждую деталь распечатываем на принтере и затем собираем протез. С его помощью пациент сможет держать чашку или бутылку воды, нести пакет и даже указывать пальцем», — рассказал инженер Виктор Бужоряну.



Виктор надеется завершить разработку протезов до конца года.



«Хотим найти добровольца, нуждающегося в протезе, чтобы он с нами сотрудничал», — сообщил Виктор Бужоряну.



В Молдове, говорят врачи, функциональные протезаы не производят. Пока их можно приобрести только за границей. Стоят они более 30 тысяч евро. Распечатанные на принтере протезы будут на треть дешевле.



«Распечатывание деталей и функциональная часть обойдется в тысячу евро. Хотим, чтобы люди почувствовали преимущества технологий», — отметил Виктор Бужоряну.



По словам специалистов, такие протезы — шанс для пациентов, у которых нет финансовых средств.



«Очень хорошая идея, которую мы приветствуем и надеемся, что она будет реализована. У нас острый недостаток протезов», — сказал травматолог-ортопед Раду Быркэ.



Ежегодно в Республиканский центр протезирования обращаются около тысячи человек.