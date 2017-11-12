Сила укуса ископаемой гигантской выдры удивила ученых
Ученые из Университета штата
Ученые из Университета штата
Выдры Siamogale melilutra обитали в заболоченной лесистой местности на
«В ходе экспериментов мы сконструировали 3D-модели челюстей ископаемых выдр, а также 11 из 13 ныне живущих видов и обнаружили, что челюсти этих древних животных были в шесть раз мощнее, чем у их современных сородичей», — сообщил автор исследования Джек Цен.
По мнению ученых, столь мощные челюсти позволяли Siamogale melilutra питаться не только рыбой, как это делают современные виды, ни и ломать раковины моллюсков, панцири черепах, кости птиц и многочисленных грызунов.