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12:10 (мск), источник: Индикатор

Сила укуса ископаемой гигантской выдры удивила ученых

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало обнаружили, что сила укуса гигантской доисторической выдры превосходила силу укуса всех ныне существующих родственных ей видов. С подробностями можно ознакомиться в журнале Scientific Reports.

Выдры Siamogale melilutra обитали в заболоченной лесистой местности на юго-западе Китая 6 миллионов лет назад. Эти существа были размером с волка и весили почти 50 кг.

В новом исследовании ученые выяснили, что гигантские выдры обладали очень мощными челюстями.

«В ходе экспериментов мы сконструировали 3D-модели челюстей ископаемых выдр, а также 11 из 13 ныне живущих видов и обнаружили, что челюсти этих древних животных были в шесть раз мощнее, чем у их современных сородичей», — сообщил автор исследования Джек Цен.

По мнению ученых, столь мощные челюсти позволяли Siamogale melilutra питаться не только рыбой, как это делают современные виды, ни и ломать раковины моллюсков, панцири черепах, кости птиц и многочисленных грызунов.

Авторы исследования считают, что добычей гигантских выдр могли стать практически все обитавшие в те времена рядом с ними животные.
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