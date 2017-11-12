Жительница столицы превратила своё увлечение в дополнительный заработок

Авторские шары украшают елки в США, Швейцарии, России, Италии и других странах. В этом году у мастерицы снова много заказов. На каждое произведение уходит порой и три дня работы. Именно столько понадобилось, чтобы на выпуклой поверхности шара изобразить Венецию.



«Я взяла одну сторону улицы и замкнула ее на шарике. Это было сложно, потому что много прорисовки, много домиков, и вода, и небо», — cказала рукодельница Алёна Стражаловская.



Роспись шаров приносит скрипачке не только удовольствие, но и дополнительный заработок. Шары девушка продает в интернете.



«Мне нужно нарисовать Лондон, Таллин, несколько городов Испании, Петербург, Кишинев, Молдову. В основном это именно подарки, в шкатулочке, красиво оформленные. Я либо сама пересылаю через почту, либо они сами забирают», — сообщила рукодельница.



Клиенты просят мастера изобразить птиц или животных, ангелочков или новогодние пейзажи. А бывают и необычные пожелания.



«Офис “Google” рисовала: стена, диваны, столики. Был заказ в Швейцарию, для человека, который много лет проработал в этом офисе, они переехали. И вот такая дань памяти».



Заказывают елочные шары у Алены, чтобы сделать своим близким оригинальные подарки.



«Мне нравятся штучные вещи, не конвейер, то, что сделано своими руками. Мне нравятся города, очень, как они выглядят на шарах, нравятся зверюшки», — сказала клиентка Мария Мельник.



Один расписанный вручную шар стоит от 90 до 700 леев.