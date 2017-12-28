Под покровительством Зевса: что купить в Греции, продав «двушку» в Москве

Если вы недавно продали двухкомнатную квартиру в Москве, выручив за нее 10 миллионов рублей, возможно, Гермес будет благосклонен, и поможет совершить удачную сделку. От такой инвестиции вы как минимум получите хороший загар и теплое море почти круглый год, а как максимум — сможете приобрести нескольких квартир и 10-процентную доходность от их сдачи в аренду. Пирамида по-греческиГреческий рынок недвижимости до сих пор не оправился от обвала 2008 года — за 9 лет цены рухнули на 40%. Главными виновниками этого обвала оказались сами греки, которые в какой-то момент превратили рынок в настоящую пирамиду. Вплоть до 2008 года местные жители массово покупали квартиры, закладывали их, и на полученные кредиты брали новое жилье в расчете, что цены продолжат расти. Кризис стал настоящим шоком: чтобы как-то расплатиться по долгам, греки с конца 2008-го начали массово скидывать квартиры на вторичку, и цена квадратного метра опустилась до 400 евро. Эхо тех событий слышно до сих пор: по данным местного ЦБ, если во всех странах ЕС в этом году наблюдался небольшой рост цен на недвижимость, то в Греции она продолжает дешеветь, и ее стоимость снизилась на 1,2%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра жилья в Греции остается одной из самых низких в Европе — около 1 тысячи евро. На вторичном рынке квадрат жилья стоит еще дешевле — 600−700 евро. Диапазон цен на греческие объекты недвижимости широк — от 500 евро до 10 тысяч евро за квадратный метр, рассказывает председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. Поэтому, если вы продали московскую двухкомнатную квартиру за 10 миллионов рублей, то греческому рынку будет, что вам предложить: от небольших апартаментов с видом на море до домов на побережье. Низкие цены и стабильная доходность от аренды Главная причина, которая делает греческий рынок недвижимости привлекательным, минимальные цены в Европе. В теории это означает, что она обладает огромным потенциалом к росту, и даже есть достаточно высокие шансы, что он будет реализован. Хороший сигнал — начавшееся восстановление греческой экономики, которая по прогнозам МВФ в этом году вырастет почти на 3%. Еще один позитивный сигнал: МВФ — не единственный оптимист, и на местный рынок недвижимости постепенно возвращаются иностранцы. «С 2012 года объем иностранных инвестиций в греческую недвижимость растет в среднем на 26% в год. В 2015 году в недвижимость Греции было инвестировано 186 миллионов евро, в 2016 — 250 миллионов», — отмечает редактор Tranio Анна Данишек. Еще один из важных аргументов, который говорит в пользу греческой недвижимости, — получение ВНЖ. «Самой популярной причиной покупки элитной греческой недвижимости является возможность получить вид на жительство. Для этого нужно купить объект стоимостью от 250 тысяч евро (17 миллионов рублей)», — уточняет Екатерина Румянцева. В этом случае вид на жительство получает не только покупатель, но и члены его семьи и родители. Кроме того, на квартире можно зарабатывать, сдавая в аренду туристам. Только в 2016 году родину демократии посетили 27,5 миллиона туристов. Ожидается, что в этом году на Акрополь, театр Диониса и храм Зевса Олимпийского приедут посмотреть уже 30 миллионов человек. И многие россияне уже не прочь заработать на родине олимпийских богов. «Часто наши соотечественники продают квартиру в Москве за 6 миллионов, покупают в Греции две недорогие по 35 тысяч евро для сдачи в аренду. Сдавать квартиры можно с мая по октябрь. Загруженность для таких квартир — 22−24 дня в месяц, цены начинаются с 30−35 евро в сутки, в сезон до 60 евро», — рассказал специалист по недвижимости Grekodom Development Игорь Миссинг. Таким образом, за сезон квартира может приносить от 300 тысяч рублей. Окупиться такая квартира может через 8 лет при сдаче в сезон по минимальным ценам. При этом, перед покупкой нужно обязательно проверить чистоту недвижимости, чтобы в придачу к квартире не получить долги предыдущего хозяина. Речь может идти как о долгах за коммунальные услуги, так и о кредите, который был оформлен на дом. Если он не погашен, то платежи лягут на ваши плечи. Те, чьи бюджеты многократно превышают бюджет московской двушки, предпочитают вкладываться в коммерческую недвижимость, в первую очередь, гостиницы. Объемы туриндустрии страны ежегодно растут, средняя доходность отелей составляет 5−6% годовых, добавила Екатерина Румянцева. Арендные Афины Несмотря на общее падение цен, рынок недвижимости Афин остается привлекательным. Во-первых, это один из крупнейших туристических центров Европы и спрос на аренду жилья здесь всегда высок. Во-вторых, цена квадратного метра в Афинах гораздо ниже, чем в других европейских столицах — в районе 1200 евро. При этом на местном рынке наконец-то наметился небольшой рост. По сообщениям ЦБ Греции, в 2017 году в Афинах впервые за последние несколько лет выросла средняя стоимость продаваемого жилья. Если вы верите, что это лишь начало роста, то с бюджетом московской двушки можно смело ехать в Афины — ассортимент не разочарует. По данным Tranio, за 10 миллионов рублей можно купить апартаменты площадью 95 квадратов недалеко от центра города. Доходность такого жилья достигает 10% или 15 тысяч евро в год. Можно купить небольшую студию за 50 тысяч евро (3,4 миллиона рублей) рядом с Акрополем. Доходность такой квартиры может достигать 24% или 12 тысяч евро (816 тысячи рублей). Окупиться такая квартира может за 4 года, если не учитывать коммунальные платежи и налоги, которые, впрочем, в Греции одни из самых низких в Европе — 3−4 евро за «квадрат» в год. В Афинах можно найти дешевые варианты — квартиры за 15−20 тысяч евро (порядка 1,3 миллионов рублей). Средняя стоимость хорошей двушки на вторичке в центре Афин — 50−60 тысяч евро (3,4−4 миллиона рублей). В новостройке квартира будет значительно дороже, так как Афины практически не застраиваются. Если говорить о новом жилье, то, как правило, оно располагается в пригороде — районы Глифада, Вула, Вульагмени, квадрат такого жилья начинается от 1500 евро.