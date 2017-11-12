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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Эфир BBC прервали женские стоны

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пранкеры едва не сорвали выпуск BBC Breakfast, включив во время прямого эфира запись громких женских стонов, сообщает RT.

Во время загрузки произошла ошибка.

Политический корреспондент Эмма Варди рассказывала о Brexit, когда ее голос стали заглушать неприличные звуки. Журналистка немного поморщилась, однако продолжила репортаж, телеведущие в студии также сохранили спокойствие.

Как рассказали позже в BBC, ответственность за инцидент взяла на себя группа пранкеров.

Они проезжали мимо Вестминстера и увидели съемочную группу. Шутники остановили автомобиль неподалеку от журналистов и включили запись стонов.

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