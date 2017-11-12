СМИ: в Японии полиция заподозрила кошку в убийстве пенсионерки
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Японская полиция подозревает уличную кошку в убийстве 82-летней пенсионерки из префектуры Кумамото, сообщает Japan Today.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Японская полиция подозревает уличную кошку в убийстве 82-летней пенсионерки из префектуры Кумамото, сообщает Japan Today.
По данным СМИ, тело женщины обнаружила ее дочь. На лице пенсионерки было около 20 порезов, некоторые довольно глубокие.
Когда мы нашли ее, кровь покрывала все, что выше подбородка. Ее лицо было пропитано кровью. Мы не знаем, что произошло.
Полиция начала расследование возможного убийства. Правоохранители не нашли никаких признаков того, что
Образец крови был отправлен на экспертизу, однако результаты пока не сообщали.