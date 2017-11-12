Прощание с Михаилом Задорновым в Москве пройдет в закрытом режиме

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МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, который умер 10 ноября в возрасте 69 лет, по просьбе родственников пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент ТАСС.

Прощание начнется в 13:00 мск в ритуальном зале морга клинической больницы «МЕДСИ», где скончался Задорнов. Охранники медицинского центра не пускают на территорию журналистов.

«По желанию самого Михаила Николаевича и его родных церемония прощания пройдет в закрытом режиме. В ней примут участие только близкие друзья и родственники», — сказал ТАСС представитель службы безопасности клиники, дежурящий на входе. После церемонии прощания тело Задорнова, согласно его последней воле, будет доставлено в Латвию, он будет похоронен рядом с отцом.

«Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти», — говорится в сообщении семьи сатирика на его официальной странице во «ВКонтакте».