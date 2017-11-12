Казахстанские хирурги удалили пациенту язык

Операция длилась около восьми часов и считается очень сложной. На операционном столе 60-летний мужчина. Ему удалили язык и заменили лоскутом с предплечья. На тонкие сосуды диаметром тоньше человеческого волоса накладывают до 10 швов.

«Таким образом получается сформированный, достаточно функциональный язык, который позволяет пациенту и глотать, и кушать, и достаточно хорошо разговаривать в дальнейшем. Каждый год в институте онкологии и радиологии делают до 30 подобных операций. По словам врачей, злокачественные опухоли в ротовой полости чаще всего преследуют любителей табака и алкоголя. После операции пациентам ставят специальные протезы», — рассказал зпмдиректора по науке НИИ онкологии и радилогии Даурен Адилбай.