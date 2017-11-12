Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Россия не дала Украине превратить Ту-160 в "болты и гайки" - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
14События недели в фотографиях
12:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанские хирурги удалили пациенту язык

Злокачественная опухоль стала причиной удаления большей части языка у пациента. Взамен медики создали новый язык из предплечья, передает Хабар 24.

Источник: Newtimes.kz

Операция длилась около восьми часов и считается очень сложной. На операционном столе 60-летний мужчина. Ему удалили язык и заменили лоскутом с предплечья. На тонкие сосуды диаметром тоньше человеческого волоса накладывают до 10 швов.

«Таким образом получается сформированный, достаточно функциональный язык, который позволяет пациенту и глотать, и кушать, и достаточно хорошо разговаривать в дальнейшем. Каждый год в институте онкологии и радиологии делают до 30 подобных операций. По словам врачей, злокачественные опухоли в ротовой полости чаще всего преследуют любителей табака и алкоголя. После операции пациентам ставят специальные протезы», — рассказал зпмдиректора по науке НИИ онкологии и радилогии Даурен Адилбай.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казахстанские хирурги удалили пациенту язык
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
«ТВ Центр» подтвердил смерть Бориса Ноткина
Тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в Японии
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Анадыре
Жильцов разрушенного в Ижевске дома пустили в квартиры
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь