Минчане выкопали две туи около памятника Симону Боливару
Неизвестные выкопали две туи, посаженные около памятника Симону Боливару, торжественно открытого чуть больше месяца назад.
Неизвестные выкопали две туи, посаженные около памятника Симону Боливару, торжественно открытого чуть больше месяца назад.
В ряде туй, которые обрамляют памятник Симону Боливару, недавно открытого в сквере его же имени в центре белорусской столицы, появились проплешины. С обоих сторон от памятника видны две свежие ямы от выкопанных растений. Причем туи в этом сквере пропадают уже второй год подряд.
Напомним, что памятник Симону Боливару был открыт 5 октября президентом Венесуэлы Николосом Мадуро во время его официального визита в Минск. Вместе с Мадуро с белорусской стороны в церемонии принимал участие
«Венесуэле постоянно угрожают со стороны самой могущественной державы мира (США — Sputnik). Но мы этого не боимся, мы уверены в своем праве за мир. И те крики, которые раздаются со стороны Вашингтона, не подавят нашу гордую и свободолюбивую душу», — сказал Мадуро на церемонии открытия памятника.