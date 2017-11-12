Минчане выкопали две туи около памятника Симону Боливару

Источник: Sputnik.by

В ряде туй, которые обрамляют памятник Симону Боливару, недавно открытого в сквере его же имени в центре белорусской столицы, появились проплешины. С обоих сторон от памятника видны две свежие ямы от выкопанных растений. Причем туи в этом сквере пропадают уже второй год подряд.

Напомним, что памятник Симону Боливару был открыт 5 октября президентом Венесуэлы Николосом Мадуро во время его официального визита в Минск. Вместе с Мадуро с белорусской стороны в церемонии принимал участие вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.