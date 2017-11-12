Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку
Известный телеведущий Борис Ноткин, которого вечером 11 ноября нашли мертвым в своем доме в Подмосковье, оставил предсмертную записку.
Известный телеведущий Борис Ноткин, которого вечером 11 ноября нашли мертвым в своем доме в Подмосковье, оставил предсмертную записку.
Как ранее сообщал портал iz.ru, тело Бориса Ноткина с огнестрельными ранениями обнаружили в его доме в подмосковном поселке Рождествено Одинцовского района. Ноткин страдал от неоперабельной раковой опухоли, которая, предположительно, и вынудила телеведущего совершить самоубийство.
Свои соболезнования родным и близким в связи со смертью тележурналиста выразил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, который был шокирован информацией о гибели Бориса Ноткина.