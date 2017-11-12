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13:25 (мск), источник: Известия

Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку

Известный телеведущий Борис Ноткин, которого вечером 11 ноября нашли мертвым в своем доме в Подмосковье, оставил предсмертную записку.

Источник: РИА "Новости"
«Я ухожу из жизни добровольно. Устал от мучений», — написал Ноткин, текст записки приводит телеканал «360».

Как ранее сообщал портал iz.ru, тело Бориса Ноткина с огнестрельными ранениями обнаружили в его доме в подмосковном поселке Рождествено Одинцовского района. Ноткин страдал от неоперабельной раковой опухоли, которая, предположительно, и вынудила телеведущего совершить самоубийство.

Свои соболезнования родным и близким в связи со смертью тележурналиста выразил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, который был шокирован информацией о гибели Бориса Ноткина.

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