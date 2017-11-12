Десятки людей пришли на прощание с Михаилом Задорновым

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МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков поклонников писателя-сатирика Михаила Задорнова, который скончался 10 ноября на 70-м году жизни, собрались возле проходной клинической больницы «МЕДСИ», где скончался артист, чтобы попрощаться с ним, передает корреспондент ТАСС.

«Для меня это очень тяжелая утрата, и когда СМИ сообщили о его смерти, я не могла в это поверить. Для меня Михаил Николаевич стал почти членом семьи, потому что его творчество помогало мне преодолеть сложные периоды в жизни. Его выступления были ироничны и правдивы одновременно, в его монологах я узнавала и себя. Нам будет его очень не хватать», — сказала ТАСС жительница Москвы Марина Сергеева.

Проводить Задорнова в последний путь приехали и люди из других городов. «Когда я узнал, что сегодня будет прощание с Михаилом Задорновым, решил приехать сюда. Я с большим удовольствием слушал выступления Задорнова на телевидении и радио, несколько раз был на его концертах. Его выступления — это отражение нашей жизни, попытка показать наши недостатки, чтобы преодолеть их, причем он никогда не смеялся над нами, он был патриотом своей страны и хотел, чтобы она была еще лучше», — отметил житель подмосковного города Клин Сергей Ананьев.

В разговоре с корреспондентом ТАСС люди признавались, что благодаря творчеству Задорнова они переосмыслили некоторые моменты своей жизни. «В повседневной жизни мы не замечаем всего того, о чем говорил Михаил Николаевич. На меня очень большое впечатление произвело его выступление, в котором он говорил о культуре русского языка и шутил о бездарном заимствовании иностранных слов. Мне всего 30 лет, но это заставило меня задуматься, на каком языке через 10 лет будут говорить мои дети, и пересмотреть привычку коверкать речь», — сказал Владимир Афанасьев, который тоже пришел на церемонию прощания с сатириком.

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Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. В 1982 году состоялось первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР. Во второй половине 1980-х годов Михаил Задорнов начал выступать с собственными концертными программами.