Пермяки устроили «сердечный» флэшмоб на концерте Елены Темниковой

Пермяки устроили флэшмоб во время выступления в Перми известной певицы, бывшей участницы группы Serebro. Около трёх тысяч человек подняли вверх большие картонные красные сердца и скандировали: «Елена, Елена». Певица была настолько приятно удивлена, что на время прекратила выступление."Я никогда в своей жизни не видела ничего подобного и более масштабного, — сказала Елена Темникова во время концерта. Затем она вместе со зрителями и без музыки спела песню под названием «Вдох».