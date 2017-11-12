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14:07 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки устроили «сердечный» флэшмоб на концерте Елены Темниковой

Своими впечатлениями от увиденного певица поделилась в Instagram.

Пермяки устроили флэшмоб во время выступления в Перми известной певицы, бывшей участницы группы Serebro. Около трёх тысяч человек подняли вверх большие картонные красные сердца и скандировали: «Елена, Елена». Певица была настолько приятно удивлена, что на время прекратила выступление."Я никогда в своей жизни не видела ничего подобного и более масштабного, — сказала Елена Темникова во время концерта. Затем она вместе со зрителями и без музыки спела песню под названием «Вдох».

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«Пермь — это любовь. Спасибо за этот безумный флэшмоб. Я не забуду его никогда. Завтра мы смонтируем видео, и я его обязательно опубликую. Я вас очень люблю», — поделилась своими чувствами певица в Instagram после концерта.

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