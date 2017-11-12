Рустам Минниханов протестировал грузовики «КАМАЗ» перед отправкой на «Дакар-2018»

В мероприятии также приняли участие мэр Автограда Наиль Магдеев, генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов и другие.

В рамках встречи и отправки грузовиков на ралли Рустам Минниханов лично протестировал грузовики команды. В этом году он сел за руль сразу двух «КАМАЗов». Первой он выбрал машину пилота Эдуарда Николаева с двигателем объемом 17 литров, а второй — новинку, автомобиль с 13-литровым двигателем, пилотом которого станет Дмитрий Сотников. Напомним, что организаторы ралли «Дакар» каждый год меняют технический регламент, и с 2019 года в ралли можно будет участвовать только с двигателем в 13 литров.

«Обе машины идут классно, есть свои сходства и отличия. С 13-литровым двигателем нужно быть более внимательным. Команда постаралась, и в 2018 году одна из машин поедет на 13-литровом двигателе, а три оставшиеся — на 17-литровом, но с 2019 года, как требует регламент, все машины должны быть 13-литровыми. Из года в год автомобили становятся более динамичными и более управляемыми. Проведена огромная работа, и я хочу поблагодарить всех за ваш огромный труд. У нас прекрасная команда, у нас отличные машины, пилоты, механики. Все, что нужно для победы, уже сделано, но соревнования есть соревнования. Желаю команде и всем нам удачи», — сказал Рустам Минниханов.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев также пожелал команде успехов перед стартом 40-го ралли «Дакар». «Полумиллионный Автоград гордится своей легендарной командой и сегодня провожает ее на ралли “Дакар-2018”. Мы будем со всеми россиянами болеть и переживать за команду на предстоящем ралли. Уверен, что гонка будет красивой, мы верим в команду и будем с нетерпением ждать результатов гонки и встречать дома наших победителей», — отметил он.

Все грузовики отправятся в путь, чтобы 24 ноября погрузиться на паром для отправки через Атлантику для старта из столицы Перу — Лимы. Всего гонщикам предстоит преодолеть 9000 километров и финишировать в аргентинском городе Кордобы. В 2018 году гонка пройдет на территории трех стран: Перу, Боливии и Аргентины, ралли станет 40-м по счету.

Так, в ралли «Дакар-2018» примут участие четыре экипажа пилотов Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова. Отметим, что в 2018 году российской команде «КАМАЗ-Мастер» исполняется 30 лет.