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18:33 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на ближайшей рабочей неделе воздух прогреется до 10 градусов тепла

В понедельник, 13 ноября 2017 года, в Воронеже ожидают небольшие дожди.

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Источник: Новости Воронежа

Утром и вечером столбики термометров покажут около 2−3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4-х со знаком плюс. Продолжительность дня составит 8 часов 58 минут — рассвет в 07:38, а закат в 16:36.

Вторник, 14 ноября 2017 года, в столице Черноземья будет самым теплым на этой неделе днем. Уже утром воздух прогреется до 6−8 градусов тепла, такая же температура будет вечером. Днем потеплеет до 9−10 градусов выше нуля. На протяжении всего дня будет идти дождь. Световой день продлится с 8 часов 54 минуты — с 07:40 до 16:34.

В среду, 15 ноября 2017 года, дожди из города уйдут. Как, впрочем, и тепло. Снова похолодает. В ночное время до 1 градуса мороза, а днем термометры покажут около 3 градусов тепла. Пасмурно. Рассвет в 07:41, закат в 16:33. Таким образом, световой день продлится 8 часов 52 минуты.

В четверг, 16 ноября 2017 года, в Воронеже ночью термометры покажут 2 градуса мороза. В дневное время потеплеет до 1 градуса со знаком плюс. В утренние часы может пройти дождь, а днем — пасмурно. Рассвет в 07:43, закат в 16:31. Продолжительность светового дня — 8 часов 48 минут.

Пятница, 17 ноября 2017 года, разочарует дождями. При том, что ночью за окном в нашем городе синоптики обещают 1 градус тепла, днем на градус выше — 2 со знаком плюс. 8 часов 45 минут — столько продлится световой день. То есть рассвет в 07:45 и закат в 16:30.

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