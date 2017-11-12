Символом Алтая называют Ледяную гору

Руководитель отдела
Территория природного заповедника
Священная гора Музтау (буквальный перевод — «Ледяная гора»), наивысшая точка Алтая расположена на границе Казахстана с Россией, в непосредственной близости проходит
Гора расположена в труднодоступном регионе, в котором никто не проживает. От
Гора имеет две вершины, напоминающей по форме неправильные пирамиды — Западная — 4 435 м над уровнем моря, Восточная — 4506 м и третью вершину — пик Делоне, высотой 4260. Склоны горы покрыты вечным снегом и ледниками. На казахстанской стороне Белухи расположены Большой Берельский ледник и Малый Берельский, ледники спускаются до высоты 2600 метров.
«Известно, что если у народа есть горы, то народ всегда их почитает, потому как горы дают жизнь всей окружающей их территории. И Белуха, реки которой текут к нам, в Казахстан, и река Катунь, которая течет в Россию, формируют климат вплоть до Северного Ледовитого океана и дают жизнь этим территориям. В этом смысле горы всегда являются символом благополучия всех тех народов, которые живут на этих территориях. Все дожди, которые у нас формируются — это вода с Атлантического океана, которая там формируется и приходит на всю территорию Евразии до Белухи, там она стекает по склонам и возвращается в океан, Северный Ледовитый. Вот этот круговорот зациклен именно на Белухе, — рассказывает ученый.
Известно, что в ледниках Белухи, площадь которых составляет около 890 кв. км, берет начало множество рек, которые делятся на два бассейна рек Катун — (Алтайская республика) и Иртыш (Восточный Казахстан).
От высочайшей вершины Алтая отходит хребет Листвяга и высокое нагорье междуречья Бухтармы и Берели. Южнее, за долиной Бухтармы, возвышаются горные цепи
С этой таинственной горой связано, наверное, самое большое количество легенд и поверий. Ещё с древних веков народы Алтая считали эту гору священной: вблизи неё человек изменяется, ему становится спокойно и хорошо, гармония природы переходит в гармонию души. По легендам она является сердцем Вселенной, благословенной страной, где люди чувствуют себя абсолютно счастливыми и умиротворенными.
«Музтау», «Ак Суру», «Уч-Сумер», «Меру» — так народы Алтая именуют сакральную гору. Белухой гору назвали русские
С Белухой связаны еще несколько древних преданий. Прародитель ойротов Белый Бурхан, проживающего здесь народа, не смог победить врага и покинул Белуху, обещая вернуться с новой верой. А буддисты знали, что именно здесь расположена легендарная заоблачная страна богов — Шамбала и отсюда великий
Считается, что тот, кто хоть однажды увидел Белуху, на всю жизнь запомнит её божественную сверкающую двуглавую вершину.
Возможно, именно эти предания придают этому месту особенную притягательность, которая веками манит к себе многочисленных путешественников, туристов, альпинистов, писателей и художников.
Говорят, что туристическая тропа вдоль водопада
Этот край
У альпинистов восхождение на гору Белуху также пользуется популярностью, несмотря на сравнительно «небольшую» высоту по сравнению с другими известными горными вершинами мира
Сергей Стариков рассказал, что его командировка была связана с тем, что он проверил современное состояние горы с точки зрения развития туризма, потому как это не только Белуха, но и знаменитые Рахмановские ключи, которые также могут войти в сакральную карту.
По словам С. Старикова, проблема развития туристических маршрутов восхождения на Белуху в том, Казахстан с Россией никак не могут договориться, чтобы дать возможность без ограничения подниматься нашим туристам с заходом на российскую сторону (2 км). Конечно, можно подниматься по казахстанской стороне, но это очень и очень труднодоступная тропа через болота.
Напомним, на прошедшем недавно Форуме приграничного сотрудничества России и Казахстана в Челябинске главы Алтая и ВКО договорились решить проблему туризме на Белухе.