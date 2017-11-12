Символом Алтая называют Ледяную гору

Руководитель отдела научно-методического обеспечения музея Сергей Стариков рассказал о Катон-Карагайском национальном природном заповеднике.

Территория природного заповедника Катон-Карагая со стороны Казахстана и Катунского заповедника со стороны России — это одна природная территория с расположенной в центре самой известной в мире и загадочной горы — Белуха (в Казахстане — Музтау). В 1998 году весь природный комплекс «Золотые горы Алтая» вошел в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Священная гора Музтау (буквальный перевод — «Ледяная гора»), наивысшая точка Алтая расположена на границе Казахстана с Россией, в непосредственной близости проходит китайско-монгольская граница.

Гора расположена в труднодоступном регионе, в котором никто не проживает. От Усть-Каменогорска Музтау находится в 450 км, если ехать на Рахмановские ключи по трассе через Зыряновск, а дальше еще 35 км надо преодолеть на лошади, пешком или на вертолете.

Гора имеет две вершины, напоминающей по форме неправильные пирамиды — Западная — 4 435 м над уровнем моря, Восточная — 4506 м и третью вершину — пик Делоне, высотой 4260. Склоны горы покрыты вечным снегом и ледниками. На казахстанской стороне Белухи расположены Большой Берельский ледник и Малый Берельский, ледники спускаются до высоты 2600 метров.

«Известно, что если у народа есть горы, то народ всегда их почитает, потому как горы дают жизнь всей окружающей их территории. И Белуха, реки которой текут к нам, в Казахстан, и река Катунь, которая течет в Россию, формируют климат вплоть до Северного Ледовитого океана и дают жизнь этим территориям. В этом смысле горы всегда являются символом благополучия всех тех народов, которые живут на этих территориях. Все дожди, которые у нас формируются — это вода с Атлантического океана, которая там формируется и приходит на всю территорию Евразии до Белухи, там она стекает по склонам и возвращается в океан, Северный Ледовитый. Вот этот круговорот зациклен именно на Белухе, — рассказывает ученый.

Известно, что в ледниках Белухи, площадь которых составляет около 890 кв. км, берет начало множество рек, которые делятся на два бассейна рек Катун — (Алтайская республика) и Иртыш (Восточный Казахстан).

От высочайшей вершины Алтая отходит хребет Листвяга и высокое нагорье междуречья Бухтармы и Берели. Южнее, за долиной Бухтармы, возвышаются горные цепи Южно-Алтайских хребтов. Все горные хребты простираются в субтропическом направлении и имеют ярко выраженную асимметричность склонов — северные круто обрываются к долинам рек, а южные — более пологие и протяженные. Стремительные течения горных рек пересекают альпийские луга, можжевеловую тайгу и необычные склоны.

С этой таинственной горой связано, наверное, самое большое количество легенд и поверий. Ещё с древних веков народы Алтая считали эту гору священной: вблизи неё человек изменяется, ему становится спокойно и хорошо, гармония природы переходит в гармонию души. По легендам она является сердцем Вселенной, благословенной страной, где люди чувствуют себя абсолютно счастливыми и умиротворенными.

«Музтау», «Ак Суру», «Уч-Сумер», «Меру» — так народы Алтая именуют сакральную гору. Белухой гору назвали русские из-за обилия снега на её склонах. Древние христиане называли её Беловодьем.

С Белухой связаны еще несколько древних преданий. Прародитель ойротов Белый Бурхан, проживающего здесь народа, не смог победить врага и покинул Белуху, обещая вернуться с новой верой. А буддисты знали, что именно здесь расположена легендарная заоблачная страна богов — Шамбала и отсюда великий Будда-Гаутамо пришел в Индию.

Считается, что тот, кто хоть однажды увидел Белуху, на всю жизнь запомнит её божественную сверкающую двуглавую вершину.

Возможно, именно эти предания придают этому месту особенную притягательность, которая веками манит к себе многочисленных путешественников, туристов, альпинистов, писателей и художников.

Говорят, что туристическая тропа вдоль водопада Кок-Коль пользуется особой популярностью среди путешественников, направляющихся к Белухе и Берельскому леднику.

Этот край Катон-Карагайского района путешественники называют «второй Швейцарией», и он очень популярен среди туристов и путешественников.

У альпинистов восхождение на гору Белуху также пользуется популярностью, несмотря на сравнительно «небольшую» высоту по сравнению с другими известными горными вершинами мира из-за категории особой трудности. Все маршруты скально-ледовые, крутые. «По суровости и трудности восхождение похоже на Мак-Кинли на Аляске», — отзываются альпинисты в своих дневниках.

Сергей Стариков рассказал, что его командировка была связана с тем, что он проверил современное состояние горы с точки зрения развития туризма, потому как это не только Белуха, но и знаменитые Рахмановские ключи, которые также могут войти в сакральную карту.

По словам С. Старикова, проблема развития туристических маршрутов восхождения на Белуху в том, Казахстан с Россией никак не могут договориться, чтобы дать возможность без ограничения подниматься нашим туристам с заходом на российскую сторону (2 км). Конечно, можно подниматься по казахстанской стороне, но это очень и очень труднодоступная тропа через болота.