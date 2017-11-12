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14:24 (мск), источник: Sputnik

Дактилоскопия нужна для граждан тех стран, где ее проходят россияне

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Дактилоскопию для иностранцев при въезде в Россию нужно вводить на двусторонней основе, эта процедура может быть обязательной для граждан тех стран, в которых ее также обязаны проходить россияне. Об этом заявил глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Источник: Sputnik

«Прекрасная идея, но только если эта процедура будет на двусторонней основе. На двусторонней основе это возможно, на односторонней — нет. То есть проведение этой процедуры может быть обязательным для граждан тех стран, в которых российские граждане также обязаны проходить дактилоскопию», — цитирует слова Федотова РИА Новости.

При этом нужно помнить, что для этого потребуется оснастить все российские консульства аппаратурой для дактилоскопии, а соответствующие средства нужно предусмотреть в бюджете, подчеркнул Федотов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД России разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в страну в безвизовом порядке.

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