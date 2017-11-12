Дактилоскопия нужна для граждан тех стран, где ее проходят россияне

«Прекрасная идея, но только если эта процедура будет на двусторонней основе. На двусторонней основе это возможно, на односторонней — нет. То есть проведение этой процедуры может быть обязательным для граждан тех стран, в которых российские граждане также обязаны проходить дактилоскопию», — цитирует слова Федотова РИА Новости.
При этом нужно помнить, что для этого потребуется оснастить все российские консульства аппаратурой для дактилоскопии, а соответствующие средства нужно предусмотреть в бюджете, подчеркнул Федотов.
Напомним, ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что МВД России разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в страну в безвизовом порядке.